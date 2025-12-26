反年改今公布「退撫基金減壽4年」　考試院：聲請釋憲、暫時處分

▲考試院。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

在野黨團力推反年改，日前三讀修正《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹法》等。銓敘部則是警，將導致退撫基金減損4年壽命。而兩項修法今（26日）公布生效，考試院表示，將秉於憲法及法律的相關規定進行後續處理，考試院與銓敘部將儘速啟動程序，經院會同意後，向憲法法庭聲請釋憲和暫時處分。

對於反年改修法，行政院長卓榮泰今表示，考量憲法法庭已經恢復正常運作，行政院會履行義務跟責任，會副署讓法案生效，也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序完成最終裁判，維護憲政尊嚴。

對於相關修法，考試院則說明，在修正條文三讀通過後，院長周弘憲已於上週院會中指出，本次修法讓已有用罄風險的基金再減損4年壽命，擴大基金財務危機並使其加速枯竭，讓考試院維繫退撫制度永續的憲法職權更加難以履行。

考試院表示，此外修法對基金不同世代參與者的平等對待、以及基金財務永續的重大公益，都會產生重大影響，有不符憲法平等原則的疑慮，也和釋字第782號和第783號解釋意旨之公益原則有違。

考試院指出，考試院與銓敘部將儘速啟動聲請釋憲的程序，由法制主管機關銓敘部依憲法訴訟法第47條第2項規定，將適用本法會產生牴觸憲法之疑慮報請考試院審議，經院會同意後，向憲法法庭聲請釋憲和暫時處分。

銓敘部表示，在法律公布生效後，銓敘部也將據以就近18萬退休公務人員的退休金進行重新審定，參考上次年改的審定經驗，推估約需半年完成，並將依照憲法法庭裁判進行後續處理。