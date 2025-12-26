　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

立委赴陸須經審查　梁文傑坦言：修法在立院將遇很大障礙

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

行政院院會26日通過陸委會擬具的「台灣地區與大陸地區人民關係條例（下稱兩岸條例）部分條文修正草案」，擬對立法委員赴陸設立審查制度，但法案還必須通過立法院審議。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑26日坦言，修法在立法院可能會遇到非常大的障礙，但也不能雙手一攤、什麼都不管，「該推的還是要推。」

立委受影響最明顯　草案在立法院恐被擋

梁文傑在陸委會例行記者會上提到，根據《兩岸條例》規定，台灣地區人民要進入大陸地區，其實向來都是許可制，只是30多年來，隨著兩岸的交流日益頻繁，逐漸在各領域慢慢開放，所以現在真正需要許可的只有公務員。

梁文傑說，這一次的修法其實沒有特別增加對公務員的特別要求，比如說原來的規定是11職等以上要經過中央政府的聯審會審查，現在還是維持；10職等以下，現在是把條文訂得更明確，赴陸要經過單位或是機關長官的許可。

梁文傑指出，為了回應社會的期待，草案加入了立法委員赴陸的許可制，至於修法會不會成功，大家從立法院這一年多以來的狀況，大概可以看到，「現在要推任何的國安法制，都會遇到非常大的障礙。但是碰到障礙，不表示就不做、就雙手一攤、什麼都不管，所以該推的還是要推。」

中共盤查留置情況增多　政府盼透過新制度保護公務員

梁文傑說，為什麼會特別針對公務員做限制，是因為從2023年至今，我方的現任或曾任公務員、軍警的人員，出現赴大陸被中共有關部門留置盤查的情況，甚至有人參加旅行團，被從旅行團拉出來，帶到別的地方留置一、兩天，詢問在台灣的上下關係、業務、同事的姓名。

梁文傑提到，類似的案子從2023年至今最少已有17件，這還是有掌握的數字，沒掌握到的，或被嚇到不敢說的，不知道有幾件，所以對於公務員赴陸，要特別做一些相關管制，「以前很多公務員可能覺得，去大陸就是習以為常，但現在的狀況確實有點不一樣，所以落實相關機制，其實是在保護我們的公務員，不管你是現任還是曾任，你都可能面臨風險。」

民選公職必須揭露赴陸行程　如同財產申報制度

草案要求立法委員、議員等民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍後，返台時須提供時間、地點、事由、過程等資訊公開揭露。梁文傑解釋，揭露其實是賦予一種誠實的義務，因為每個立委或議員都要面對選舉，如果沒有誠實的報告，在選舉時被人檢舉，當然就會有問題。

梁文傑說，所以，草案中對於公務人員是採取許可制的標準，但對民選公職人員是給予誠實回報的義務，有一點像公職人員財產申報，就是要看誠實不誠實，「一般來講，監察院其實也沒有辦法去追查你到底有沒有誠實申報，但一旦被人撿舉，或者是洩露出來，當然就會啟動追查。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吃播YTR爆假吃！「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更
快訊／30歲男持刀隨機砍路人！　確定收押
嗆「人死得不夠多」遭拘　竟是傳產老闆
快訊／台美關稅「已大致達成共識」　經貿辦：總結會議後對外說明
兒談判...黑幫老爸撂人助陣！揮刀逼女學生下跪　曾嗆謝和弦
快訊／台中嚴重車禍　騎士「骨頭外露」爆血命危
帶女友吃會員制無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

視力僅剩0.08！　13歲陸生遭班導掌摑致「眼睛九級傷殘」

梁文傑：廖雨詩曾拜訪邱垂正　想協助上海台辦主任來台

HR經理冒充同事配偶「誣陷婚外情」遭開除　她不滿還求償135萬元

立委赴陸須經審查　梁文傑坦言：修法在立院將遇很大障礙

俄外交部總結2025年中俄關係　「可靠」與「信任」粉碎外部挑釁

為錯誤付出代價！陸反制美對台軍售　制裁20家美軍工企業、10名高管

朱孝天稱舉報相信音樂逃稅　北京律師警告：若不實恐被行拘

日防衛預算再創新高　陸外交部：軍國主義死灰復燃的險惡用心

鄰居鞋櫃佔走道溝通無效　陸男子搬出爺爺遺照擺小靈堂嚇退

蛇年尾聲貴金屬集體瘋漲！　 陸金、銀價刷新國際市場紀錄

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

視力僅剩0.08！　13歲陸生遭班導掌摑致「眼睛九級傷殘」

梁文傑：廖雨詩曾拜訪邱垂正　想協助上海台辦主任來台

HR經理冒充同事配偶「誣陷婚外情」遭開除　她不滿還求償135萬元

立委赴陸須經審查　梁文傑坦言：修法在立院將遇很大障礙

俄外交部總結2025年中俄關係　「可靠」與「信任」粉碎外部挑釁

為錯誤付出代價！陸反制美對台軍售　制裁20家美軍工企業、10名高管

朱孝天稱舉報相信音樂逃稅　北京律師警告：若不實恐被行拘

日防衛預算再創新高　陸外交部：軍國主義死灰復燃的險惡用心

鄰居鞋櫃佔走道溝通無效　陸男子搬出爺爺遺照擺小靈堂嚇退

蛇年尾聲貴金屬集體瘋漲！　 陸金、銀價刷新國際市場紀錄

禁大型行李箱、腳架、長梯入場　南瀛草地音樂會、跨年晚會強化安檢

85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更

告五人化身「紅娘」　倫敦見證異國戀情CP超浪漫

快訊／驚悚畫面！機車遭撞噴飛燒成火球　騎士骨盆斷裂送醫

擷發科首顆自研NFC晶片「一次投片成功」　良率達99%

苗栗柴刀男隨機攻擊！砍傷婦人又闖超商揮刀　法院裁准羈押

電商搶攻過年年菜商機　築地一番鮮看好2026需求持續成長推年菜組合

周思齊看好中國職棒發言遭網友威脅人身安全　已透過律師報警處理

台美關稅談判結果要來了？行政院：等待美方安排總結會議

臉書嗆「人死得不夠多」！耶誕前夕遭拘提　竟是EMBA傳產老闆

禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻

大陸熱門新聞

KK園區494棟拆光　952中國人押解回國

河南最大保時捷中心一夜間人去樓空

宏都拉斯「親台派」總統當選 陸重申一中原則：尊重人民選擇

陸官方制裁20家美軍工企業、10名高管

陸「老闆監控軟體」悄悄入侵員工電腦 原理同木馬程式避開防毒系統

十年磨一殿！ 乾隆皇帝辦公議政的北京故宮養心殿重新開放

「世界最長高速公路」隧道通車

字節「豆包」發表新模型號稱媲美全球頂尖AI 10天後「閃電下架」

42歲男被一次植6個心臟支架後去世

北京律師警告：朱孝天若舉報不實恐被行拘

鄰居鞋櫃佔走道溝通無效 陸男子搬出爺爺遺照擺小靈堂嚇退

解放軍三步驟「攻台」？　陸國防部批「販賣戰爭焦慮」

解放軍報點名何衛東、苗華貪腐

字節跳動：第三季120名員工觸紅線被辭退

更多熱門

相關新聞

政院拍板立委赴中須許可　陳玉珍：民進黨是打定主意要打仗嗎？

政院拍板立委赴中須許可　陳玉珍：民進黨是打定主意要打仗嗎？

行政院院會今（26日）通過「兩岸人民關係條例」修法，除對所有公務員赴中納管外，針對民選公職人員，包括立委等，也建立赴中審查許可制，違法赴中者可處200萬元以上、1000萬元以下罰鍰。國民黨立委陳玉珍表示，民進黨是打定主意要打仗嗎？國民黨團書記長羅智強也批，賴清德乾脆回到三通斷絕的三不時代，宣布兩岸任何交流經商都是違法的，這樣不是更快。

修法立委赴陸須經許可　陸委會：防中共滲透

修法立委赴陸須經許可　陸委會：防中共滲透

乾哥割頸判12年　黃智賢轟《少事法》變態：立委不用講廢話快修法

乾哥割頸判12年　黃智賢轟《少事法》變態：立委不用講廢話快修法

改造彰化ing！王惠美向立委及下屆縣長喊話

改造彰化ing！王惠美向立委及下屆縣長喊話

高虹安無罪關鍵立法院公文引質疑　高院回應

高虹安無罪關鍵立法院公文引質疑　高院回應

關鍵字：

立法審查立委赴陸

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

職場奴性最強星座Top3

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

老闆豪發75億！540名員工每人領1400萬

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面