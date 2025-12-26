立委赴陸須經審查　梁文傑坦言：修法在立院將遇很大障礙

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

行政院院會26日通過陸委會擬具的「台灣地區與大陸地區人民關係條例（下稱兩岸條例）部分條文修正草案」，擬對立法委員赴陸設立審查制度，但法案還必須通過立法院審議。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑26日坦言，修法在立法院可能會遇到非常大的障礙，但也不能雙手一攤、什麼都不管，「該推的還是要推。」

立委受影響最明顯 草案在立法院恐被擋

梁文傑在陸委會例行記者會上提到，根據《兩岸條例》規定，台灣地區人民要進入大陸地區，其實向來都是許可制，只是30多年來，隨著兩岸的交流日益頻繁，逐漸在各領域慢慢開放，所以現在真正需要許可的只有公務員。

梁文傑說，這一次的修法其實沒有特別增加對公務員的特別要求，比如說原來的規定是11職等以上要經過中央政府的聯審會審查，現在還是維持；10職等以下，現在是把條文訂得更明確，赴陸要經過單位或是機關長官的許可。

梁文傑指出，為了回應社會的期待，草案加入了立法委員赴陸的許可制，至於修法會不會成功，大家從立法院這一年多以來的狀況，大概可以看到，「現在要推任何的國安法制，都會遇到非常大的障礙。但是碰到障礙，不表示就不做、就雙手一攤、什麼都不管，所以該推的還是要推。」

中共盤查留置情況增多 政府盼透過新制度保護公務員

梁文傑說，為什麼會特別針對公務員做限制，是因為從2023年至今，我方的現任或曾任公務員、軍警的人員，出現赴大陸被中共有關部門留置盤查的情況，甚至有人參加旅行團，被從旅行團拉出來，帶到別的地方留置一、兩天，詢問在台灣的上下關係、業務、同事的姓名。

梁文傑提到，類似的案子從2023年至今最少已有17件，這還是有掌握的數字，沒掌握到的，或被嚇到不敢說的，不知道有幾件，所以對於公務員赴陸，要特別做一些相關管制，「以前很多公務員可能覺得，去大陸就是習以為常，但現在的狀況確實有點不一樣，所以落實相關機制，其實是在保護我們的公務員，不管你是現任還是曾任，你都可能面臨風險。」

民選公職必須揭露赴陸行程 如同財產申報制度

草案要求立法委員、議員等民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍後，返台時須提供時間、地點、事由、過程等資訊公開揭露。梁文傑解釋，揭露其實是賦予一種誠實的義務，因為每個立委或議員都要面對選舉，如果沒有誠實的報告，在選舉時被人檢舉，當然就會有問題。

梁文傑說，所以，草案中對於公務人員是採取許可制的標準，但對民選公職人員是給予誠實回報的義務，有一點像公職人員財產申報，就是要看誠實不誠實，「一般來講，監察院其實也沒有辦法去追查你到底有沒有誠實申報，但一旦被人撿舉，或者是洩露出來，當然就會啟動追查。」