社會 社會焦點 保障人權

找拾荒婦搬回收物「紫南宮招財金雞」不見了　新北男崩潰報警　

▲ 新莊一名男子供奉多年的金雞，疑遭撿拾資源回收的婦人偷走 。（圖／翻攝紫南宮官網）

記者陸運陞、潘鳳威／新北報導

新莊一男子請一名婦人協助搬運回收物，事後發現倉庫裡招財用的「金雞」與現金竟不翼而飛，警方調閱監視器後查出婦人身分，通知她到案說明，全案將朝竊盜罪方向偵辦。

新莊分局近日接獲42歲李姓男子報案，稱其位於地下一樓的倉庫遭竊，其中包括一隻他多年前從紫南宮請回家，希望帶來財運的「金雞」。初步了解，李男於23日晚間10時許，見到一名撿拾資源回收的老婦，便請她協助載運回收物，沒想到隔天(24日）發現倉庫內財物短少，包括「金雞」擺飾及現金新台幣約3000至5000元不翼而飛，共損失約9000元。

▲ 新莊一名撿拾資源回收的婦人，23日晚間疑似竊取民眾財物 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲ 新莊一名撿拾資源回收的婦人，23日晚間疑似竊取民眾財物 。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調閱周邊監視器畫面，發現該名老婦23日曾多次進出倉庫，行跡可疑，目前已鎖定其身分，將通知老婦到案說明，全案將依竊盜案移送偵辦。

民眾若想開財運，可以向紫南宮將金雞請回家供奉，藉以開運招財、保佑生意興隆，除了以茶水、米、錢幣誠心供奉外，還要定期帶回廟裡過爐，才能發揮最佳招財能量。

新莊分局強調，竊盜犯罪必將查緝到底，呼籲民眾勿心存僥倖。同時提醒，財物應妥善保管，安全帽及貴重物品應上鎖或收好，以防宵小得逞；若發現可疑人士或異常情形，請立即撥打110報案，共同守護財產安全。

12/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

找拾荒婦搬回收物「紫南宮招財金雞」不見了　新北男崩潰報警　

找拾荒婦搬回收物「紫南宮招財金雞」不見了　新北男崩潰報警　

日本東京一間風俗店的員工6日打掃休息室時，在冰箱冷凍庫內發現遭到肢解的嬰兒屍體，警方經調查與DNA比對後，逮捕22歲女員工小原麗，而對於犯案動機，她竟聲稱是想要將親生孩子留在身邊。雖然風俗店官網已經刪除嫌犯照片，但網路已經流出小原麗的 「地雷系」宣傳照。

