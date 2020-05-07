雲端最前線／對決蔡英文？韓國瑜520「反罷宣告」？

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罷免投票在即，韓國瑜陣營會冷處理，還是再次催出韓粉？各界關注。有消息傳出，韓國瑜將在5月20日表態「反罷宣告」，和總統蔡英文就職當天正面對決！雖然韓國瑜事後澄並非事實，但罷韓團體認為並非空穴來風，並酸韓出爾反爾已不是第一次。《雲端最前線》7日邀請台北市議員徐巧芯、高雄市議員陳致中以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲罷韓投影看板 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

萬元紓困上路第一天，全台亂了套，政府緊急補破網，宣布簡化申請流程，希望為政策失分拉回一些成績。但地方政府仍表示難以接招，台北市副市長蔡炳坤就指出，不只這波萬元紓困經費，連上一波4月份紓困金，都還沒撥下來，為了讓民眾早點領到補助，研擬先代墊1億，但還是呼籲中央「動作真的要加快，才能讓民眾紓困有感受」。

新北市區長反應紓困之亂，主要是只有身分證難以查核資料與工作狀況，以及中央系統不穩定大幅拉長受理時間。對此，新北市長侯友宜7日表示，「一張身份證」就收，雖然中央政策與執行落差很大，但是中央不足就由地方補位，「默默的做就對了，不要抱怨」。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。