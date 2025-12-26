　
政治

賴清德公布停砍公教年金修法　批示「聲請釋憲及暫時處分」

▲總統賴清德出席亞洲民主人權獎頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨、民眾黨立院黨團日前挾人數優勢，通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹法》等停砍年金修法，總統賴清德今（26日）依法公布法令，並批示，「年金改革涉及國家財政永續，牽動世代公平正義，本次修法將使公教年金制度提早破產」、「為國家長遠發展，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步」。

總統府發言人郭雅慧表示，立法院在今年12月18日咨請公布公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例二法之修正條文。公教年改攸關重大公共利益，總統在今日公布並作批示。

郭雅慧說明總統批示內容如下：「年金改革涉及國家財政永續，牽動世代公平正義，本次修法將使公教年金制度提早破產，國人額外負擔財務缺口，明顯違反憲法第70條，剝奪行政院預算提出權；侵害憲法增修條文第6條第1項考試院掌理公務人員退休撫卹職權等之虞。為國家長遠發展，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步。」

郭雅慧補充，立法院在今年12月12日三讀通過修正公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例，行政院、考試院相關機關對本次修正內容均深感遺憾，總統並將上開批示內容分別致函五院院長。

12/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

炎亞綸、鬼鬼閨蜜情變嘆：被排擠　「訊息不讀不回」鬆口內幕
張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼
陸反制美對台軍售！制裁20家美軍工企業、10名高管
快訊／日本爆兇殺7人遭砍！兇嫌噴灑不明液體
快訊／4縣市低溫特報！新北桃園「非常寒冷」　明晨探10度以下
炎亞綸「年終發超過200萬元」！　甜認與男友有結婚計畫

