林新醫院連2年奪母嬰親善特優獎　最高肯定全國僅2家

▲尊重選擇、專業陪伴，林新醫院母嬰照護獲雙料大獎。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

林新醫院再度在全國評比中獲得高度肯定。在衛生福利部與醫院評鑑暨醫療品質策進會共同辦理的「母嬰親善醫療院所成果績優選拔」中，林新醫院於113年及114年度自全國眾多參賽醫院中脫穎而出，一舉拿下「成果績優特優獎」及「跨團隊合作獎」兩項大獎，展現母嬰照護多專業整合的穩健成果。

選拔競爭相當激烈，全國共有407家醫院參與，區域醫院須達純母乳哺餵率45%以上，或具備明顯改善成效，方具備參賽門檻。評選歷經書面審查、實地評核等多重程序，最終僅18家醫院入圍複賽，而全國僅有2家醫院獲頒最高等級獎項。林新醫院連續兩年獲獎，不僅是制度成果的體現，也反映臨床照護品質的長期累積。

林新醫院自2015年通過國際母嬰親善醫院認證以來，持續以「以母為本、以嬰為重、以家庭為中心」為核心理念，系統性精進母嬰照護流程，全面落實「支持哺餵母乳十大措施」。院內積極推動母嬰同室、產後即時肌膚接觸，並透過定期召開母嬰親善委員會、推動跨部門QCC專案，讓母乳支持不只停留在口號，而是落實於每一個照護細節。

成果也反映在具體數據上。截至2025年，林新醫院院內純母乳哺餵率已提升至55.58%，住院期間母乳哺餵率更高達93.68%。從產房到病房，從新手媽媽的第一口餵哺到出院前的信心建立，醫療團隊以專業與陪伴，為母親撐起穩定的支持系統。

在實務推動層面，林新醫院以跨專業團隊合作為核心，整合婦產科、兒科、護理人員、泌乳顧問、營養師及社區衛教資源，提供即時且個別化的母乳哺育支持與親職教育，同時主動串聯社區衛生所與母乳支持團體，將母嬰親善理念由院內延伸至社區，建構更完整且可持續的支持網絡。

林新醫院婦產部主任楊曉君表示，提升母乳哺育成功率的關鍵，在於傾聽母親的實際需求與過往經驗，並提供溫暖而專業的支持。此次榮獲全國「成果績優特優獎」及「跨團隊合作獎」，不僅是對醫院長期投入母嬰親善照護的肯定，更屬全體醫療與護理團隊共同努力的成果。

▲林新醫院於母嬰親善醫療院所成果績優選拔中，連續兩年榮獲「成果績優特優獎」與「跨團隊合作獎」。。（圖／記者游瓊華翻攝）