「未來帳戶」衍生自他的政策　劉建國：不審預算什麼都是畫大餅

▲綠委劉建國。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨日舉行記者會宣布，共同推動「台灣未來帳戶」法案，為每位12歲以下兒童帳戶存入5萬，每年再提撥1萬元，孩童18歲成年後，將可領回33.9萬元。綠委劉建國今（26日）表示，該政策初期啟動經費就超過1,185億元，未來12年估計政府支出經費為2,844億，這都還沒計算持續出生的新生兒，不需要更細緻討論嗎？且目前在野黨預算不審，任何政策都是畫大餅。

在野黨現在要推「台灣未來帳戶」，劉建國表示，這個概念，衍生於過去他推動的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，針對低收、中低收及長期安置的兒少，可以開立專戶，由政府跟家長「1：1提撥」，幫孩子一起存錢，讓兒少18歲時可以有第一桶金，不論是要就學、創業，都能支持孩子的夢。

劉建國表示，104年就提出兒少發展帳戶的構想，在與衛福部等行政機關，不斷的溝通、盤點政府預算、評估政策影響，最終歷時38個月，107年5月終於得以在立法院三讀通過《兒童及少年未來教育與發展帳戶條例》。目前兒少發展帳戶已經執行8年多，至11月為止，已經有3萬8,892名弱勢家庭孩子開戶，累計存款超過32億元，這些存款都是孩子未來成年時，起飛翱翔的重要資本。

劉建國指出，如今在野黨喊出「台灣未來帳戶」，主張政府替每名12歲以下兒童設帳戶，初始存入5萬元，政府每年相對加碼1萬，孩童18歲時可領回33萬元，希望透過這樣的方法挽救生育率。這不是不能討論，但是當時他花了38個月時間，與公部門仔細的盤點預算、政策衝擊等。

對於相關政策推動，劉說明，以2024年底全國12歲以下兒童約237萬名為基準，初期啟動經費就超過1,185億元，同時這237萬名兒童，未來12年估計政府支出經費為2,844億，合計經費至少就需4,030億元，這都還沒計算持續出生的新生兒，如此龐大的政策經費，難道不需要更細緻的討論嗎？

劉建國表示，然而，目前在野黨杯葛「115年度中央政府總預算」，同時修惡的《財政收支劃分法》，在野黨也完全不肯認錯，不願意坐下來討論行政院提出衝擊相對較小的財劃法版本。在這樣的情況下，藍白兩黨卻拚命的開支票、政策加碼、大撒幣式的掏空中央，這真的是在討論福國利民的政策法案，還是為了政黨利益，不顧財政紀律、不惜債留子孫的一意孤行？

劉建國指出，兒少發展帳戶執行8年多，確實照顧了3.8萬多名弱勢家庭孩子。他樂見政策能擴大執行，進行完整的政策、預算以及相關衝擊的評估，在政府可以負擔的範圍內，適度設立相關條件與排富後，照顧更多孩子，讓這些孩子在成年時有相對應的存款，支持他們追夢。

劉建國呼籲在野黨，盡速坐下來一起審查115年度中央政府總預算以及重啟財畫法的修法，才不至於讓這些好的政策淪為空談、畫大餅。