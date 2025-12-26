修兩岸條例馬英九赴陸恐被罰？　陸委會：審議小組會客觀看待

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會今（26日）通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，增訂曾任正副總統、國安會諮委等，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或政治性機關團體的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為。針對前總統馬英九曾赴陸參加清明公祭軒轅黃帝典禮、海峽論壇，是否在管制內？陸委會主委邱垂正表示，若有人檢舉，會召開審議小組，客觀看待是否違法。

根據草案，曾任總統、副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長、駐外機構館長、副館長或領有月退除給與的校級軍官，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴的行為，或出席大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體舉辦倡議消滅或矮化中華民國主權的活動，違者將停止或剝奪月退除給與，無月退者處200萬元以上、1000萬元以下罰鍰。

陸委會主委邱垂正表示，有關立委未來在修法後納入特定人士赴陸管制對象，赴陸前要經過內政部聯審會審查通過後才可赴陸。按照修正條文，民選公職人員包括立委到地方村里長，這些人員赴陸接觸中國大陸黨政軍人士，回來之後要向權責主管機關揭露時間地點事由及過程。

邱垂正說，立委有了制度上的背書後，赴陸引發的爭議經過公開透明制度，人民可以監督、社會可以問責，反而可以降低許多社會的疑慮與不安。

有媒體問到，前總統馬英九曾赴陸參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」、海峽論壇等活動，是否也在納管範圍？邱垂正說，此次修法增訂不得出席倡議消滅或矮化我國主權之活動的規定，「有關馬英九參加的活動，過去都會由審議小組判斷，屆時若有人檢舉，我們會召開審議小組，客觀審視是否違法」。

政委林明昕補充，馬前總統去西安橋陵，「看起來」對國家尊嚴沒有什麼消滅，這應該沒有問題；他強調，即便修法現在通過了，也不會溯及既往。