藍白修法停砍公教年金　行政院副署、聲請釋憲

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨、民眾黨立院黨團日前挾人數優勢，通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹法》等反年改修法，行政院長卓榮泰今（26日）表示，考量憲法法庭已經恢復正常運作，行政院會履行義務跟責任，會副署讓法案生效，也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序完成最終裁判，維護憲政尊嚴。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述，院長卓榮泰在會中提到，今天是立法院提出的《公務人員退休資遣撫 卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹法》等反年改修法，總統公告的最後期限，憲法法庭已經恢復正常運作，有一個最終憲法的裁判員，雖然這項反年改修法違反《憲法》第70條規定，也違反憲法體制中權力分立的原則，更違反國會中充分討論的原則。

卓榮泰說，既然憲法法庭已經恢復正常運作，「稍晚等總統府的咨文到後，行政院會履行義務跟責任，會副署讓法案生效，也會即刻送請大法官解釋」，就憲法程序完成最終裁判，維護憲政尊嚴。

卓榮泰強調，凡是摧毀憲政體制、凡是削弱國防安全、凡是破壞國家財政紀律，且有違法難以回復的情形，不副署是憲法賦予行政院長的權責，不會拋棄這個職權。

卓榮泰表示，未來不期待都這樣做，因為如果有正常的國會，不會一直侵害國家安全、破壞財政，憲法法庭的功能是存在的，反過來，憲法賦予各項權利，行政院也會善用不會拋棄，希望未來在工作崗位上謹守本分奮力向前。

卓榮泰說，展望2026年，要守護憲政秩序、世代正義、財政永續，在經濟穩定向前協助產業走向國際的時候，行政團隊會堅守立場、自信樂觀，只要自信樂觀，沒有克服不了的難關，也期待2026年是榮耀自信、國富民強的一年。