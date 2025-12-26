　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白修法停砍公教年金　行政院副署、聲請釋憲

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨、民眾黨立院黨團日前挾人數優勢，通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹法》等反年改修法，行政院長卓榮泰今（26日）表示，考量憲法法庭已經恢復正常運作，行政院會履行義務跟責任，會副署讓法案生效，也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序完成最終裁判，維護憲政尊嚴。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述，院長卓榮泰在會中提到，今天是立法院提出的《公務人員退休資遣撫 卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹法》等反年改修法，總統公告的最後期限，憲法法庭已經恢復正常運作，有一個最終憲法的裁判員，雖然這項反年改修法違反《憲法》第70條規定，也違反憲法體制中權力分立的原則，更違反國會中充分討論的原則。

卓榮泰說，既然憲法法庭已經恢復正常運作，「稍晚等總統府的咨文到後，行政院會履行義務跟責任，會副署讓法案生效，也會即刻送請大法官解釋」，就憲法程序完成最終裁判，維護憲政尊嚴。

卓榮泰強調，凡是摧毀憲政體制、凡是削弱國防安全、凡是破壞國家財政紀律，且有違法難以回復的情形，不副署是憲法賦予行政院長的權責，不會拋棄這個職權。

卓榮泰表示，未來不期待都這樣做，因為如果有正常的國會，不會一直侵害國家安全、破壞財政，憲法法庭的功能是存在的，反過來，憲法賦予各項權利，行政院也會善用不會拋棄，希望未來在工作崗位上謹守本分奮力向前。

卓榮泰說，展望2026年，要守護憲政秩序、世代正義、財政永續，在經濟穩定向前協助產業走向國際的時候，行政團隊會堅守立場、自信樂觀，只要自信樂觀，沒有克服不了的難關，也期待2026年是榮耀自信、國富民強的一年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賣掉公司！老闆堅持發75億獎金　540名員工「每人爽領140
耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣
激情聖誕夜「解鎖新姿勢」出事了　腫成紫茄子嚇壞
政院拍板立委赴陸要審查！接觸黨政軍須揭露　公務員全採許可制
開不到3年！　爆紅名店聖誕節熄燈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

嘉明湖國家步道降下瑞雪　分署提醒雪季登山加強安全準備

1219後北市府高強度演練！　月台丟汽油彈、持刀攻擊畫面曝光

2026元旦上路新制一次看　基本工資連10年調漲

賴清德嗆藍白總預算要在年底前審完　粉專打臉：2017到2023年都超過

1219襲擊事件後　卓榮泰：盼媒體勿過度報導犯罪行為人的種種

陳亭妃不滿「不明民調」攪局通報黨中央　民進黨：未發布任何內參

政院拍板立委赴陸要審查！接觸黨政軍須揭露　公務員全採許可制

藍白修法停砍公教年金　行政院副署、聲請釋憲

政院修法「立委赴陸須經許可」　陸委會：防範中共統戰滲透

賴清德轟藍白卡總預算　洪孟楷嗆雙標又囂張：違法漏編的是行政院

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

嘉明湖國家步道降下瑞雪　分署提醒雪季登山加強安全準備

1219後北市府高強度演練！　月台丟汽油彈、持刀攻擊畫面曝光

2026元旦上路新制一次看　基本工資連10年調漲

賴清德嗆藍白總預算要在年底前審完　粉專打臉：2017到2023年都超過

1219襲擊事件後　卓榮泰：盼媒體勿過度報導犯罪行為人的種種

陳亭妃不滿「不明民調」攪局通報黨中央　民進黨：未發布任何內參

政院拍板立委赴陸要審查！接觸黨政軍須揭露　公務員全採許可制

藍白修法停砍公教年金　行政院副署、聲請釋憲

政院修法「立委赴陸須經許可」　陸委會：防範中共統戰滲透

賴清德轟藍白卡總預算　洪孟楷嗆雙標又囂張：違法漏編的是行政院

連江地檢署進軍中宣導防詐　強化基層幹部識詐能力

嘉明湖國家步道降下瑞雪　分署提醒雪季登山加強安全準備

總預算卡關衝擊「國保生育補助打折」　一胎10萬只剩4萬

遭批影射韓國瑜撞死人「倒白為黑」　苗博雅：別編造再編造

日本無印良品乳液出包！狂飄腳臭、堆肥味　官方認了：可退費

呼吸道疾病高峰期來了　醫曝暖暖過冬5秘訣

1219後北市府高強度演練！　月台丟汽油彈、持刀攻擊畫面曝光

葉君璋幽默談徐若熙天花板「有看過101嗎？」　預告神秘投手接班

光復災後暖意濃！門諾聖誕老公公走進幼兒園　送暖幼童

韓國人來台「體驗1事」愛上　狂讚：不可思議新世界！台人秒懂

【玩弄生命】高雄4屁孩生態公園虐魚　惡劣踩踏環保局開罰

政治熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

苗博雅嘆「冤案平反比殺人可惡嗎」　舉1例子被戰翻

陳幸妤私下「差很大」　牙醫學弟曝超反差特質

彈劾案時程曝光！藍白兩度邀請賴清德到院說明　5／19投票

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

王義川曝TPASS政策「我擬的」　示警藍白卡預算「業者恐退出」

要不到「少子女化辦公室」開會資料　黃國昌：衛福部說從沒成立過

停砍年改法案　政院今「副署不執行」加碼釋憲

藍白修法停砍公教年金　行政院副署、聲請釋憲

騎車滑手機、行駛間吸菸　罰鍰1200元

收細胞簡訊別驚慌！　北捷市政府站下午1點演練無差別攻擊

賴清德為何要怒轟藍白不排審預算？　黨政人士提3原因

盧秀燕就職7年　親揭市長任內不選總統原因

季麟連送「手槍」挺謝龍介　周玉蔻舉北捷攻擊案：是有多蠢？

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面