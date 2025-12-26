老農年金加碼、憲判可公投推翻、新版助理費除罪化　國會逕付二讀

▲立法院會。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（26日）處理多項爭議、關鍵提案，報告事項部分，國民黨團提出「公民投票法部分條文修正草案」，主張憲法判決可經公投交由人民複決，決定推翻與否。藍委牛煦庭提案新版助理費除罪化修正、藍綠立委各自力推的農民退休儲金加碼案，都在今院會逕付二讀。

憲法訴訟法新制被憲法法庭判決違憲失效，為此，國民黨團提出「公民投票法部分條文修正草案」，主張除了總統、副總統彈劾案以外的憲法法庭裁判，可交由人民複決外，也規範法律、自治條例或憲法法庭裁判的複決案，將於公投通過並公告結果後第三日起失效，被宣告違憲的法律也恢復效力。意即憲法法庭判決可藉由公投推翻。

而藍委陳玉珍日前提案助理費案除罪化，由於變相幫立委「加薪」，被質疑是自肥法案，尤其影響國會助理權益甚鉅，讓藍綠白助理群起抗議。藍委牛煦庭也提出新版本「立法院組織法」修法交付院會，雖未將爭議的「助理費為立委補助費」拿掉，讓涉詐助理費立委有洗白空間，但也明定多項立委權益。該案在稍早院會中逕付二讀。

另外，近年物價漲幅驚人，為落實照顧老年農民生活，多名綠委日前召開記者會，主張現行每月新台幣8,110元的「老農津貼」每4年依消費者物價指數（CPI）調整機制應檢討，先提高至1萬元或1萬2千元，並同步放寬不合時宜的排富門檻。而國民黨團也臨時加開記者會，呼籲「老農津貼」提高至1萬5千元，朝野相繼加碼，讓「老農津貼」成立院攻防新戰場。相關提案今日同樣逕付二讀。