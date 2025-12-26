　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白提案彈劾賴清德　綠：假彈劾真亂政不審預算當薪水小偷

▲▼立法院26日就國眾兩黨提出總統賴清德彈劾案進行表決。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院會表決。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨與民眾黨今（26日）提案彈劾總統賴清德，民進黨發言人李坤城回應，藍白兩黨掌握國會多數以來，只顧強行通過爭議法案，完全不顧民生。明年度總預算從九月至今，持續被藍白封殺在程序委員會，影響民生福利建設。藍白是假彈劾、真亂政，不審總預算，台灣人民已無法忍受。

李坤城表示，距離明年僅剩不到一週，而本會期是預算會期，但在審議預算的重要時刻，民眾黨團總召黃國昌與國民黨團總召傅崐萁只顧「提案彈劾總統」和「提案譴責大法官」，為了政治鬥爭，只顧自身政治利益，將明年度總預算自九月封殺至今，不願意交付審查，使明年度的各項民生福利建設措施恐受影響，扯全台灣的後腿。

李坤城指出，藍白除了假彈劾、真亂政，提案還自相矛盾。首先，依憲法比例，彈劾終究無法過關，而彈劾案依照《憲法增修條文》第4條，總統、副總統彈劾案，由三分之二立委議決後，須交由憲法法庭審理。

李坤城直言，但同時，藍白又持續攻擊大法官，提案要求「憲法判決無效」，兩案主張完全自相矛盾。顯見藍白立委操作彈劾假議題，只顧鬥爭、不顧民生，怠忽職守不審查預算，甚至將彈劾的政治鬥爭延長至明年五月，歹戲拖棚，人民受害，必會遭受到民意反撲。

12/24 全台詐欺最新數據

518 2 5661 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

立法院會今（26日）處理多項爭議、關鍵提案，報告事項部分，國民黨團提出「公民投票法部分條文修正草案」，主張憲法判決可經公投交由人民複決，決定推翻與否。藍委牛煦庭提案新版助理費除罪化修正、藍綠立委各自力推的農民退休儲金加碼案，都在今院會逕付二讀。

