紓困亂⋯衛福部「變砲灰」狂道歉！蔣萬安轟蘇貞昌「沒肩膀」：出來面對

▲衛福部次長蘇麗瓊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

行政院宣布擴大紓困補貼，卻引發公所人仰馬翻與民眾抱怨。立委蔣萬安表示，行政院長蘇貞昌持續神隱，完整方案都沒出來，就急著口沫橫飛地公布政策，還推出委屈的衛福部次長蘇麗瓊「擋子彈、當砲灰」，痛批「防疫滿分、紓困零分」，呼籲蘇應為擾民出面道歉。

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行政院日前宣布擴大紓困方案，放寬急難救助標準，如果家戶內每人每月生活費經過計算未達該地區最低生活費1.5至2倍者，每戶發放1萬元，預計有18萬人符合資格。

立法院社福衛環委員會今日邀請蘇麗瓊列席報告並備質詢。蘇麗瓊表示，行政院4日公布政策，衛福部當日深夜才發文通知公所，坦言資訊傳遞速度過慢。

立委蔣萬安表示，行政院宣稱民眾只要簽切結書就可申報，導致第一線公所人員要協助查證審核，搞得基層人員人仰馬翻，「公所原本的業務都不用做了？要累垮他們嗎？」

▲彰化市公所申請紓困補助人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

蘇麗瓊表示，上月29日曾與地方政府開會討論，但當時的紓困條件為1.5倍，尚未放寬到2倍。蔣萬安表示，民眾提供的資料不完整，一線人員根本無法審核，他直言，很同情蘇麗瓊被推出來「擋子彈、當砲灰」，蘇貞昌卻只要待在冷氣房內開記者會，講的口沫橫飛，說賣玉蘭花、舉廣告牌都可以領補助。

蘇麗瓊表示，衛福部沒有提供充足的資訊給長官，必須負責。蔣萬安表示，衛福部很委屈，也凸顯長官沒有肩膀，蘇貞昌到現在依然神隱，基層民眾依然一團亂，他表示，蘇貞昌應出面，針對政策一改再改擾民道歉。

蘇麗瓊解釋，本次紓困受惠的18萬人沒有投保，因此政府系統無法找到他們在哪裡，才只能開放符合條件者排隊申請。

蔣萬安表示，行政院編列2100億元的紓困經費，卻是這樣亂花，匡列一個大概的受惠人數，卻說不知道這些人在哪裡，要他們自行來申請，為何不比照農民直接發放補助，不用讓民眾去排隊、增加基層負擔，痛批紓困是「東補一點、西挖一點」。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）