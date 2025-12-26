泰12歲少女回家了！被母騙去日本賣淫　今返回泰國獲安置

▲受害少女26日在日本政府的協助下已成功返回泰國。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

泰國一名12歲少女被生母騙到東京一間按摩店賣淫，而她的母親日前在台灣同樣因為賣淫被逮，目前已被遣返回泰國，並面臨人口販賣等多項指控。被害少女原定將於2026年1月初返回泰國，但根據最新消息，她26日已順利返回泰國，接下來將由當地保護機構進行安置，以確保少女的人身安全與身心康復。

根據《每日新聞》報導，被害少女6月下旬被29歲母親以工作名義騙到日本。兩人抵達東京後，她被母親安排在文京區一間色情按摩店工作，在一個月的時間裡，被迫向約70名男性顧客提供性服務。直到9月，少女才鼓起勇氣前往東京出入境在留管理局求助，這起駭人聽聞的案件才因此曝光。

事發後，日本政府除針對跨國人口販運等以及強迫未成年賣淫等多項犯罪展開調查外，同時也盡力協助少女返回泰國。原先有消息指出，少女最快將於2026年1月回國，不過根據最新報導，被害少女已於26日順利返回泰國。

泰國政府相關人士透露，少女目前已暫時安置在當地的保護機構，後續也將協助她重返生活。

另一方面，少女的母親則因涉嫌在台灣從事賣淫活動而被拘留，23日從台灣被遣送回泰國。儘管她因涉嫌人口販運等罪名遭到泰國警方逮捕，但她仍對部分指控予以否認。根據調查，少女的母親過去也曾經在該色情按摩店提供性交易服務。