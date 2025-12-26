　
地方 地方焦點

南分署YS歲末推「追放二手市集」　發票換好物讓公益與職涯一起循環

▲YS結合《追放計畫》成果展推出二手市集，期盼青年在物資循環中學習取捨，也為職涯重新出發累積能量。（圖／記者林東良翻攝）

▲YS結合《追放計畫》成果展推出二手市集，期盼青年在物資循環中學習取捨，也為職涯重新出發累積能量。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心（YS）結合2025年度成果展《追放計畫》，於12月中旬在館內推出「追放二手小市集」，以「捐發票換二手良品」的創新形式，邀請民眾將家中閒置物資轉化為公益能量，所募集的發票將全數捐贈社福團體，讓歲末不只是整理生活，也重新整理人生方向。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，YS長期陪伴青年累積職能、探索方向，同時也重視心態與價值觀的養成。他指出，去年的二手市集成功募集超過百張發票，今年結合成果展擴大辦理，希望透過資源循環的行動，讓更多人感受到「取捨」本身就是一種成長，並在付出的同時，為社會創造更多善的流動。

本次市集秉持「物盡其用」理念，民眾只需捐出發票，即可兌換各式保存良好的二手好物，讓物品延續價值、愛心持續發酵。活動自即日起持續至12月31日，每日上午11點至下午5點30分，於青年職涯發展中心館內登場。

除二手市集外，現場同步展出《追放計畫》職涯探索互動展區，透過沉浸式體驗，引導青年思考人生選擇與未來可能，邀請民眾在「挖寶」的過程中，也為自己找尋下一步方向。活動詳情可至「雲嘉南分署青年職涯發展中心」官方網站、臉書粉絲團、LINE官方帳號（ID：@ysyct），或洽詢06-3020036。

12/24 全台詐欺最新數據

