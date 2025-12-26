　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

當年被拉一把如今關懷全縣　檸檬企業送暖15年不間斷

▲百工百業齊傳愛，屏警化身聖誕使者守護全縣弱勢族群。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲百工百業齊傳愛，屏警化身聖誕使者守護全縣弱勢族群。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

寒流來襲，由屏東在地企業「欣沺無毒檸檬團隊」發起的寒冬送暖行動，今年邁入第15年，在董事長林松義號召下，匯聚百工百業愛心，並結合屏東縣政府警察局力量，深入全縣各角落送暖。員警化身聖誕使者，將發熱衣與關懷親手送達弱勢家庭與孩童，讓寒冬不再冰冷。

▲百工百業齊傳愛，屏警化身聖誕使者守護全縣弱勢族群。（圖／記者陳崑福翻攝）

為了將愛心精準落實至社會暗角，屏東縣政府警察局展現了卓越的行政效率與行動力，透過全縣七大分局勤區員警深入社區踏查，親手將募集而來的物資送到最需要的鄉親手中。統計本次愛心足跡，由屏東分局勤區員警轉發185件、恆春分局150件、里港分局95件、潮州分局62件、內埔分局43件、枋寮分局19件以及東港分局13件。這一襲襲暖心的發熱衣，承載著來自百工百業的祝福，實質守護了屏東縣弱勢家庭，讓長輩與學子在寒冬中免於受凍。

除派發物資，縣警局防治科與東港分局的同仁們，特別暫時卸下繁忙公務與嚴肅的執法外衣，換上輕鬆心情化身為聖誕使者，與現場的青少年及幼童合唱耶誕歌曲，並帶來精心準備的聖誕表演。員警們在歡笑聲中與孩子互動，將原本生冷的物資發放轉化為一場充滿人情味的聖誕聯歡派對；席間警方更穿插婦幼安全與交通安全宣導，以寓教於樂的方式，讓這群成長中的學子感受到來自人民保母的溫度與守護。

談起這段堅持了15年的公益之路，董事長林松義（小胖）感性地表示，這一切都源於一份「報恩」的初心。他憶及在人生旅途最低潮、創業最無助的艱難時期，曾受過無數警政長官、企業前輩與百工百業先進的無私資助與拉拔，甚至有貴人無償提供生財設備，指引他走向無毒檸檬的耕耘之路。她強調：「這些恩情小胖終身點滴在心，如今我有能力東山再起，唯一的回報方式就是匯聚百工百業的力量，將這份溫暖回饋給社會最需要的人。」

屏東縣政府警察局長甘炎民對此善行表示高度肯定與敬意。他指出，本次活動結合防治科及各分局同仁，不僅是警民合作的典範，更是一次成功連結社會資源的具體實踐。「我們致力於讓警察服務更有溫度。」警察工作不應僅止於治安與交通的維護，更應具備人溺己溺的精神。透過與民間企業及如育德關懷協會等慈善團體的緊密聯繫，能讓百工百業的愛心精準挹注，讓屏東成為一個更溫馨、更祥和的家園。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吃播YTR爆假吃！「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更
快訊／30歲男持刀隨機砍路人！　確定收押
嗆「人死得不夠多」遭拘　竟是傳產老闆
快訊／台美關稅「已大致達成共識」　經貿辦：總結會議後對外說明
兒談判...黑幫老爸撂人助陣！揮刀逼女學生下跪　曾嗆謝和弦
快訊／台中嚴重車禍　騎士「骨頭外露」爆血命危
帶女友吃會員制無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

禁大型行李箱、腳架、長梯入場　南瀛草地音樂會、跨年晚會強化安檢

未與民眾充分溝通！金門縣府提案特定行業管理規定遭擱置

田中購物節開跑！高鐵彰化站人龍爆棚　瘋搶消費券迎好彩頭

「見燈見警」朴子警肩燈提升警力辨識度　強化節慶維安

90歲翁頭暈失去方向！迷路5小時蹲路邊　水上分局警員助返家

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

南分署YS歲末推「追放二手市集」　發票換好物讓公益與職涯一起循環

當年被拉一把如今關懷全縣　檸檬企業送暖15年不間斷

強化金融機構安全　嘉義警實戰演練守護市民財產安全

林新醫院連2年奪母嬰親善特優獎　最高肯定全國僅2家

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

禁大型行李箱、腳架、長梯入場　南瀛草地音樂會、跨年晚會強化安檢

未與民眾充分溝通！金門縣府提案特定行業管理規定遭擱置

田中購物節開跑！高鐵彰化站人龍爆棚　瘋搶消費券迎好彩頭

「見燈見警」朴子警肩燈提升警力辨識度　強化節慶維安

90歲翁頭暈失去方向！迷路5小時蹲路邊　水上分局警員助返家

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

南分署YS歲末推「追放二手市集」　發票換好物讓公益與職涯一起循環

當年被拉一把如今關懷全縣　檸檬企業送暖15年不間斷

強化金融機構安全　嘉義警實戰演練守護市民財產安全

林新醫院連2年奪母嬰親善特優獎　最高肯定全國僅2家

禁大型行李箱、腳架、長梯入場　南瀛草地音樂會、跨年晚會強化安檢

85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更

告五人化身「紅娘」　倫敦見證異國戀情CP超浪漫

快訊／驚悚畫面！機車遭撞噴飛燒成火球　騎士骨盆斷裂送醫

擷發科首顆自研NFC晶片「一次投片成功」　良率達99%

苗栗柴刀男隨機攻擊！砍傷婦人又闖超商揮刀　法院裁准羈押

電商搶攻過年年菜商機　築地一番鮮看好2026需求持續成長推年菜組合

周思齊看好中國職棒發言遭網友威脅人身安全　已透過律師報警處理

台美關稅談判結果要來了？行政院：等待美方安排總結會議

臉書嗆「人死得不夠多」！耶誕前夕遭拘提　竟是EMBA傳產老闆

【I人男友眼神死透】女友髮型是「發光聖誕樹」　客運上閃閃發光

地方熱門新聞

「全國最大里」掰了！明年7月「1分為4」

即／合歡山下冰雹了！武嶺今早1.3度一片白茫茫

聖誕節不平靜　海巡驅離中國海警3船

科技藝術打造沈浸式體驗《流光藝境》駁二開展

聖誕假期林俊憲市場掃街、親子活動、國片包場一日跑透透

桃園草莓食農聖誕市集開幕

怡仁愛心基金會慈善音樂會　公益捐贈送關懷

綠營內部民調差距拉近林俊憲衝刺初選議員站路口展現團結戰力

男子倒臥山區三天奇蹟獲救

台東6.1強震納骨塔遭殃！骨灰罈摔地慘況曝

深夜11點全市出動！黃偉哲啟動街友大普查286人納管守住安全底線

女青農莊佩君獲南投青山茶冬茶比賽雙料特等獎

北榮桃園分院護理之家迎聖誕　慶生會好歡樂

陳亭妃拋「交通七彩行」打通台南任督二脈

更多熱門

相關新聞

兒進病房母苦等計程車　屏東警出手協助

兒進病房母苦等計程車　屏東警出手協助

里港警分局員警日前深夜巡邏時，發現一名7旬婦人獨自佇立路旁，主動上前關懷得知其兒子突發重病住進加護病房，老婦心急如焚欲前往醫院，卻苦等不到計程車，警方立即伸出援手，先帶老婦返所休息並代叫計程車，親自攙扶上車，暖心守護她踏上探視病子的路程，感動人心。

寒冬送暖　大肚在地企業攜手百家單位助600戶

寒冬送暖　大肚在地企業攜手百家單位助600戶

嘉義縣議會寒冬送暖

嘉義縣議會寒冬送暖

陳家逵到創世台中院　為植物人家庭送暖

陳家逵到創世台中院　為植物人家庭送暖

當警察不再只在黑夜裡　警聖誕點燈照亮人心

當警察不再只在黑夜裡　警聖誕點燈照亮人心

關鍵字：

寒冬送暖屏東警察欣沺檸檬弱勢關懷社會公益

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

職場奴性最強星座Top3

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

老闆豪發75億！540名員工每人領1400萬

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面