當年被拉一把如今關懷全縣　檸檬企業送暖15年不間斷

▲百工百業齊傳愛，屏警化身聖誕使者守護全縣弱勢族群。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

寒流來襲，由屏東在地企業「欣沺無毒檸檬團隊」發起的寒冬送暖行動，今年邁入第15年，在董事長林松義號召下，匯聚百工百業愛心，並結合屏東縣政府警察局力量，深入全縣各角落送暖。員警化身聖誕使者，將發熱衣與關懷親手送達弱勢家庭與孩童，讓寒冬不再冰冷。

為了將愛心精準落實至社會暗角，屏東縣政府警察局展現了卓越的行政效率與行動力，透過全縣七大分局勤區員警深入社區踏查，親手將募集而來的物資送到最需要的鄉親手中。統計本次愛心足跡，由屏東分局勤區員警轉發185件、恆春分局150件、里港分局95件、潮州分局62件、內埔分局43件、枋寮分局19件以及東港分局13件。這一襲襲暖心的發熱衣，承載著來自百工百業的祝福，實質守護了屏東縣弱勢家庭，讓長輩與學子在寒冬中免於受凍。

除派發物資，縣警局防治科與東港分局的同仁們，特別暫時卸下繁忙公務與嚴肅的執法外衣，換上輕鬆心情化身為聖誕使者，與現場的青少年及幼童合唱耶誕歌曲，並帶來精心準備的聖誕表演。員警們在歡笑聲中與孩子互動，將原本生冷的物資發放轉化為一場充滿人情味的聖誕聯歡派對；席間警方更穿插婦幼安全與交通安全宣導，以寓教於樂的方式，讓這群成長中的學子感受到來自人民保母的溫度與守護。

談起這段堅持了15年的公益之路，董事長林松義（小胖）感性地表示，這一切都源於一份「報恩」的初心。他憶及在人生旅途最低潮、創業最無助的艱難時期，曾受過無數警政長官、企業前輩與百工百業先進的無私資助與拉拔，甚至有貴人無償提供生財設備，指引他走向無毒檸檬的耕耘之路。她強調：「這些恩情小胖終身點滴在心，如今我有能力東山再起，唯一的回報方式就是匯聚百工百業的力量，將這份溫暖回饋給社會最需要的人。」

屏東縣政府警察局長甘炎民對此善行表示高度肯定與敬意。他指出，本次活動結合防治科及各分局同仁，不僅是警民合作的典範，更是一次成功連結社會資源的具體實踐。「我們致力於讓警察服務更有溫度。」警察工作不應僅止於治安與交通的維護，更應具備人溺己溺的精神。透過與民間企業及如育德關懷協會等慈善團體的緊密聯繫，能讓百工百業的愛心精準挹注，讓屏東成為一個更溫馨、更祥和的家園。