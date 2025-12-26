　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼」

▲▼警方在張文租屋處查扣「邪惡之眼」電競筆電。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在張文租屋處查扣「邪惡之眼」電競筆電。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

27歲張文在台北火車站、南西誠品犯下丟擲煙霧彈、殺害3人的隨機攻擊事件，警方查出張文在13日有預定「前進基地」千慧旅館，專案成員共計找到2台平板、2台筆電以及1台手機，其中最貴的是在租屋處遭焚毀的「邪惡之眼」ROG電競筆電。

張文2025年1月北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，本月19日陸續在中山區3個地點縱火，後續又到北車、南西誠品等人潮眾多地點，犯下隨機殺人案，導致3死11傷，隨後從南西誠品頂樓墜落身亡。

▲▼警方在張文當作前進基地的商旅找到兩台平板電腦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在張文犯案前的前進基地查扣兩台平板電腦。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市警方近日疲於奔命，除了盡可能透過相關資訊查詢張文犯案動機，也分別調閱張文金流、背景、家人以及相關犯案計畫等情資，其中警方在3處地點搜到2台筆電、2台電腦以及1部手機。

警方調查，張文在千慧旅館遺留兩台平板電腦，另外在楊梅住處中留下一台手機、一台筆電，但是因為都已經沒有使用，所以裡面並沒有相關資料，而最後在租屋處找到一台已經燒毀的電競筆電。

▲▼警方在張文楊梅老家找到一台手機以及電腦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在張文的楊梅老家，找到沒有使用的筆電以及手機。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，張文在租屋處裡面的電競筆電，是素有「邪惡之眼」的ROG系列電競筆電提供高效能處理器和獨立顯示卡，讓遊戲體驗流暢無比，還具備高刷新率螢幕和RGB背光鍵盤，每台基本要價6萬元起跳，最貴的有10多萬元。

警方目前已經將相關平板、電腦以及手機進行內容還原，主要的犯案計畫都詳記在旅館裡查扣的兩台平板電腦，另外租屋處燒毀的電競筆電，也將送相關單位更進一步解析內容。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
炎亞綸、鬼鬼閨蜜情變嘆：被排擠　「訊息不讀不回」鬆口內幕
張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼
陸反制美對台軍售！制裁20家美軍工企業、10名高管
快訊／日本爆兇殺7人遭砍！兇嫌噴灑不明液體
快訊／4縣市低溫特報！新北桃園「非常寒冷」　明晨探10度以下
炎亞綸「年終發超過200萬元」！　甜認與男友有結婚計畫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

找拾荒婦搬回收物「紫南宮招財金雞」不見了　新北男崩潰報警　

張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼」

賽車手陳肯特詐3億！豪奢生活破滅　女友「房車包」恐遭沒收喊冤

怕勾電纜派人站車斗還是出事　屏東超高鴿舍上路害電桿歪了

恍神片！男開車上班撞路邊發財車...賣菜婦受傷　4輪朝天畫面曝

宗教教化進入雲林監獄！收容人雙手合什...宣誓皈依佛、法、僧

新北6連霸特優里長淪詐欺犯　盜賣老病里民房產被羈押求重判

人死的不夠多要趕進度！國立大學碩生PO文恐嚇　桃檢2天起訴

嘴秋男PO文「丟煙霧彈不揪」！嘉義警上門逮人　10萬交保限制住居

兒見母進摩鐵「以為她被詐騙」報警救媽　意外踢爆她外遇亂搞

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

找拾荒婦搬回收物「紫南宮招財金雞」不見了　新北男崩潰報警　

張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼」

賽車手陳肯特詐3億！豪奢生活破滅　女友「房車包」恐遭沒收喊冤

怕勾電纜派人站車斗還是出事　屏東超高鴿舍上路害電桿歪了

恍神片！男開車上班撞路邊發財車...賣菜婦受傷　4輪朝天畫面曝

宗教教化進入雲林監獄！收容人雙手合什...宣誓皈依佛、法、僧

新北6連霸特優里長淪詐欺犯　盜賣老病里民房產被羈押求重判

人死的不夠多要趕進度！國立大學碩生PO文恐嚇　桃檢2天起訴

嘴秋男PO文「丟煙霧彈不揪」！嘉義警上門逮人　10萬交保限制住居

兒見母進摩鐵「以為她被詐騙」報警救媽　意外踢爆她外遇亂搞

大馬入獄前首相「4項濫權罪名成立」　一馬弊案又掀震盪

從司法崩壞到民主獨裁

俄烏停戰曙光？　澤倫斯基：將與川普進行最高層級會談

HR經理冒充同事配偶「誣陷婚外情」遭開除　她不滿還求償135萬元

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

葉珂穿紅裙直播喊「中國人不過洋節」　網吐槽：背後聖誕樹是幹嘛的

戰爭倒數中？情報估「俄恐3至5年內動武」　歐洲還沒準備好

明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

泰12歲少女回家了！被母騙去日本賣淫　今返回泰國獲安置

立委赴陸須經審查　梁文傑坦言：修法在立院將遇很大障礙

【兄妹超有愛】台東強震尖叫站不穩！小哥哥抱過守護

社會熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

女工程師染阿米巴原蟲猝死　家屬求償不成

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

遭嗆：這輩子就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

2對夫妻排隊吃耶誕大餐爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

更多熱門

相關新聞

中信型男齊聚　攜手知名品牌推聯名服

中信型男齊聚　攜手知名品牌推聯名服

中信育樂旗下「三兄弟」中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊，以及中信飛牡蠣電競戰隊，攜手臺灣第一選貨品牌 plain-me，共同推出全新聯名系列 「Hang out with bros」。系列以選手日常樣貌為靈感，將場上並肩作戰的兄弟情誼，轉化為生活中的穿搭語言，讓默契不只存在於賽場，也延伸成場下的風格態度。

翁達瑞在悲劇中「看見台灣3個正直」

翁達瑞在悲劇中「看見台灣3個正直」

替張文下跪道歉引議　醫揭「加害者父母」高度創傷

替張文下跪道歉引議　醫揭「加害者父母」高度創傷

張文採購犯罪工具順便買情趣用品

張文採購犯罪工具順便買情趣用品

北捷砍人凶嫌父母下跪道歉　國外網友熱議

北捷砍人凶嫌父母下跪道歉　國外網友熱議

關鍵字：

張文筆電電競

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

職場奴性最強星座Top3

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

老闆豪發75億！540名員工每人領1400萬

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面