張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼」

▲警方在張文租屋處查扣「邪惡之眼」電競筆電。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

27歲張文在台北火車站、南西誠品犯下丟擲煙霧彈、殺害3人的隨機攻擊事件，警方查出張文在13日有預定「前進基地」千慧旅館，專案成員共計找到2台平板、2台筆電以及1台手機，其中最貴的是在租屋處遭焚毀的「邪惡之眼」ROG電競筆電。

張文2025年1月北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，本月19日陸續在中山區3個地點縱火，後續又到北車、南西誠品等人潮眾多地點，犯下隨機殺人案，導致3死11傷，隨後從南西誠品頂樓墜落身亡。

▲警方在張文犯案前的前進基地查扣兩台平板電腦。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市警方近日疲於奔命，除了盡可能透過相關資訊查詢張文犯案動機，也分別調閱張文金流、背景、家人以及相關犯案計畫等情資，其中警方在3處地點搜到2台筆電、2台電腦以及1部手機。

警方調查，張文在千慧旅館遺留兩台平板電腦，另外在楊梅住處中留下一台手機、一台筆電，但是因為都已經沒有使用，所以裡面並沒有相關資料，而最後在租屋處找到一台已經燒毀的電競筆電。

▲警方在張文的楊梅老家，找到沒有使用的筆電以及手機。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，張文在租屋處裡面的電競筆電，是素有「邪惡之眼」的ROG系列電競筆電提供高效能處理器和獨立顯示卡，讓遊戲體驗流暢無比，還具備高刷新率螢幕和RGB背光鍵盤，每台基本要價6萬元起跳，最貴的有10多萬元。

警方目前已經將相關平板、電腦以及手機進行內容還原，主要的犯案計畫都詳記在旅館裡查扣的兩台平板電腦，另外租屋處燒毀的電競筆電，也將送相關單位更進一步解析內容。