快訊／「不要用陳道輝認罪」　國防部：他情緒激動難免造成誤解

記者蔣婕妤／台北報導

敦睦艦隊爆發群體染疫，截至24日確診案例達到30例，國防部再度召開記者會回應外界相關質疑。針對外界質疑逼支隊長陳道輝「認罪」，軍政副部長張哲平表示，希望大家不要用「認罪」兩字，陳道輝備詢時情緒激動難免說法讓外界誤解，至於道歉則是秉持軍人尊嚴。

▲敦睦艦隊爆群聚感染。（圖／總統府提供）

由於國防部調查敦睦艦隊染疫狀況與支隊長陳道輝答詢時的說法不一，引發外界諸多質疑。對此，陳道輝透過通訊軟體向外界澄清艦隊的防疫處置作法，坦承答詢時確實口誤，並承認有下令解除14日的梯口管制。

張哲平表示，陳道輝很明確表達自己技藝上面的落差，請大家體諒，這段時間他也很辛苦很煎熬，作為隊長他有他的權責，按表操課都是計畫中進行，很合理，相信他的指示沒有其他疑議的地方。

張哲平說，懇請外界不要用道歉兩個字，不管是陳道輝還是海軍司令，道歉都是基於軍人尊嚴，要講明自己哪裡做錯，當初他心情很激動，備詢時說法容易產生誤解，這次明確表達自己會負起責任，希望外界體諒。

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