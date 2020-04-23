高層指示海軍司令道歉？國防部副部長：不管長官或自願...他都有這需要

記者黃巈禾／台北報導

敦睦艦隊染疫事件風暴以來，海軍司令劉志斌上將一直未對外回應，他23日下午在軍方節目「莒光園地」中致歉，引發外界好奇是自己願意道歉，還是高層指示？對此，國防部副部長張哲平表示，不管是長官指示，還是自己出來，他覺得對方有這需要跟同仁與國人說明。

▲海軍司令劉志斌上將。（圖／資料照）

張哲平指出，這幾天他們進行健康管理，有部分一些公務活動不便參加，「他（劉志斌）個人出來做這件事情，我認為應該是他個人，我想說每一個身為一個軍種的主官，他一定有些事情，他一定有些話要表達」。

張哲平提到，所以大家看到陳道輝那天，他用電話打到立法院，甚至他最近在臉書或是用LINE發表內心看法，其實每一位國軍官兵，甚至社會大眾可能看完都覺得有些動容，「所以我對他這件事情，不管他（劉志斌）是長官指示，或他自己出來，我覺得他絕對有這個動機，我覺得他有這個需要要跟他的官兵同仁，還有跟國人作一些表達」。

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