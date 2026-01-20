　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質疑台美關稅談判蓋牌　藍委憂：農漁產成談判犧牲品

▲▼行政院副院長鄭麗君出席說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者陳家祥攝）

記者崔至雲／台北報導

台美對等關稅談判暫告段落，談妥為15%不疊加；行政院副院長鄭麗君今（20日）指出，美方將多項貿易品項移往232條款調查，但我方在談判時已進行預先性協商，涵蓋未來可能納入的項目，台美也將建立磋商機制，持續爭取優惠。國民黨立委許宇甄批評，行政院今針對台美關稅與投資合作召開記者會，通篇著墨談判團隊多辛勞、行政體系多配合，卻對人民最關心的關鍵問題避而不談，美國農漁產品、汽車是否走向零關稅，仍以「簽署後再說明」搪塞，持續玩「蓋牌」遊戲，令人不解這場記者會究竟要做什麼。

許宇甄指出，記者會多數內容只是重複已知資訊，不斷宣稱台灣獲得232條款「最優惠待遇」，配額內外皆有優惠。然而，政府大肆宣傳半導體與AI產業大利多之際，美國商務部長盧特尼克卻宣稱，不在美國生產的記憶體製造商恐面臨100%關稅，導致國內記憶體大廠股價重挫，投資人恐慌拋售，狠狠打了行政院一巴掌。她質疑，若政府真掌握最優惠待遇的適用範圍，就應清楚說明產業分類、產品清單與條件，而非以口號安撫市場、用宣傳取代風險管理。

許宇甄也批評，卓榮泰院長澄清「2500億＋2500億不是5000億」，要求外界不要混為一談，卻搞錯對象。「5000億美元」說法正是出自美國商務部長受訪內容，卓院長不敢對美方強硬，卻在國內對媒體與在野黨頤指氣使，若真認為是錯誤訊息，應直接向美方抗議，而非對內施壓，這種「對外軟、對內硬」的態度令人遺憾。

她進一步指出，民眾最憂心的農漁產品議題，行政院仍以「產業安全、糧食安全」等空話帶過，卻始終不說清楚實際影響。美方要求鬆綁校園基改食品禁令、以及美豬含萊劑標準是否可能放寬，政府都未正面回應，讓家長與農漁民只能在資訊不對稱下忐忑不安。

許宇甄最後強調，政府若真有底氣，就應清楚說明談判底線與敏感項目，基改食品不得進校園、美豬含萊劑標準不能放寬，農漁產品與汽車關稅更不能黑箱操作。人民要的不是感動式記者會，而是可被檢驗的條款、清楚的清單與守得住的底線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／黃國昌等6立委確定請辭
經典賽秘密武器曝光！　精準控制已投入使用
快訊／2台灣遊客失聯　火山口北側「疑似發現機體殘骸」
逆子課金打電玩！拿母給的錢買刀　冷血到令人毛骨悚然
快訊／賴清德不出席彈劾聽證會　32朝野立委將獨自撐場
蔥油餅夫妻死狀悽慘！逆子「剁豬肉式」亂刀狂砍　集中頭部刀刀見
快訊／雙屍命案　母女雙亡
馬克宏拒入和平理事會　川普威脅「課200%關稅」還酸：他快下
Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰：脫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

新北市長最新民調！李四川領先15百分點　蘇巧慧：差距在個位數

快訊／賴清德明後不出席彈劾審查會　32朝野立委將獨自撐場

熊本阿蘇山直升機搭載2台人失聯　外交部：與日方保持密切聯繫

藍營認罪罷免期間「狂抄連署」　盼跟受害綠委和解

開箱提燈K她頭！陳其邁慘遭小馬尾妹狠瞪　俏皮吐舌畫面笑翻

質疑台美關稅談判蓋牌　藍委憂：農漁產成談判犧牲品

「台灣模式」談下15%對等關稅　張惇涵：企業有商機才會去投資

綠議員初選年後登場　民進黨湧言會推11新人搶政治版圖

解聘辦法惹怒教師　國民黨團3要求要教育部：懸崖勒馬

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

新北市長最新民調！李四川領先15百分點　蘇巧慧：差距在個位數

快訊／賴清德明後不出席彈劾審查會　32朝野立委將獨自撐場

熊本阿蘇山直升機搭載2台人失聯　外交部：與日方保持密切聯繫

藍營認罪罷免期間「狂抄連署」　盼跟受害綠委和解

開箱提燈K她頭！陳其邁慘遭小馬尾妹狠瞪　俏皮吐舌畫面笑翻

質疑台美關稅談判蓋牌　藍委憂：農漁產成談判犧牲品

「台灣模式」談下15%對等關稅　張惇涵：企業有商機才會去投資

綠議員初選年後登場　民進黨湧言會推11新人搶政治版圖

解聘辦法惹怒教師　國民黨團3要求要教育部：懸崖勒馬

中和轎車暴衝！「保齡球式」連撞1騎士卡車底　警民抬車搶救

去日本玩「結帳前1舉動」超貼心！店員一看好驚喜　網讚爆：學到了

快訊／運動部批SBL賽事誠信、場地安全疑慮　中華籃協4點聲明回應

大聯盟名記者點名！林詩翔銷魂變速球「讓人想起霍夫曼」

動力火車尾牙狂唱30場！　「吸金破7千萬」加碼老婆紅包：我的就是她的

肯德基原味蛋撻「超極酥」上市　感謝回饋「蛋撻買一送一」個人餐享1元蛋撻

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

南科營收衝2.26兆創新高　周邊預售買氣「腰斬再腰斬」

冬天常做的3個美肌地雷！洗太熱、只補霜都是錯

西門子宣布收購ASTER　強化PCB設計測試整合能力

老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心

政治熱門新聞

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

影／疑遭柯文哲架拐、怒瞪影片瘋傳　白營女議員參選人發聲緩頰

帶走國防機密30秒　黃國昌挨告洩密

柯文哲嗆罷免別高估實力　國民黨：這是事實

高嘉瑜回鍋港湖傳被排擠　自嘲：沒辦法我只剩那個洞了

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

快訊／賴清德明後不出席彈劾聽證會　32朝野立委將獨自撐場

台中提名陷僵局　鄭麗文：我沒理由勸退楊瓊瓔

最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆喊話了

黃國昌稱「不小心」帶走機密　沈伯洋還原打臉

不會選台北市長　鄭麗君：考古題回答超過10年了

LIVE／台美關稅談定15%！行政院今早記者會　閣揆卓榮泰親自說明

藍營台中內戰　盧秀燕「這句話」藏玄機

更多熱門

相關新聞

馬克宏拒入和平理事會　川普威脅祭200%關稅

馬克宏拒入和平理事會　川普威脅祭200%關稅

美國總統川普19日語出驚人，揚言若法國總統馬克宏拒絕加入他提出的「和平理事會」，將對法國紅酒及香檳課徵200%關稅。

大型機械廠看旺2026　中小傳產悲觀吐看衰理由：協力廠已消失

大型機械廠看旺2026　中小傳產悲觀吐看衰理由：協力廠已消失

美最高法院將宣判關稅爭議　鄭麗君：232條款建立磋商機制爭取優惠

美最高法院將宣判關稅爭議　鄭麗君：232條款建立磋商機制爭取優惠

警告歐盟勿報復　美財長：維京群島也是買來的

警告歐盟勿報復　美財長：維京群島也是買來的

台股破3萬1「這2檔慘跌停」　東方神秘力量發威了！

台股破3萬1「這2檔慘跌停」　東方神秘力量發威了！

關鍵字：

台美關稅藍委關稅

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面