質疑台美關稅談判蓋牌　藍委憂：農漁產成談判犧牲品

▲行政院副院長鄭麗君。



記者崔至雲／台北報導

台美對等關稅談判暫告段落，談妥為15%不疊加；行政院副院長鄭麗君今（20日）指出，美方將多項貿易品項移往232條款調查，但我方在談判時已進行預先性協商，涵蓋未來可能納入的項目，台美也將建立磋商機制，持續爭取優惠。國民黨立委許宇甄批評，行政院今針對台美關稅與投資合作召開記者會，通篇著墨談判團隊多辛勞、行政體系多配合，卻對人民最關心的關鍵問題避而不談，美國農漁產品、汽車是否走向零關稅，仍以「簽署後再說明」搪塞，持續玩「蓋牌」遊戲，令人不解這場記者會究竟要做什麼。

許宇甄指出，記者會多數內容只是重複已知資訊，不斷宣稱台灣獲得232條款「最優惠待遇」，配額內外皆有優惠。然而，政府大肆宣傳半導體與AI產業大利多之際，美國商務部長盧特尼克卻宣稱，不在美國生產的記憶體製造商恐面臨100%關稅，導致國內記憶體大廠股價重挫，投資人恐慌拋售，狠狠打了行政院一巴掌。她質疑，若政府真掌握最優惠待遇的適用範圍，就應清楚說明產業分類、產品清單與條件，而非以口號安撫市場、用宣傳取代風險管理。

許宇甄也批評，卓榮泰院長澄清「2500億＋2500億不是5000億」，要求外界不要混為一談，卻搞錯對象。「5000億美元」說法正是出自美國商務部長受訪內容，卓院長不敢對美方強硬，卻在國內對媒體與在野黨頤指氣使，若真認為是錯誤訊息，應直接向美方抗議，而非對內施壓，這種「對外軟、對內硬」的態度令人遺憾。

她進一步指出，民眾最憂心的農漁產品議題，行政院仍以「產業安全、糧食安全」等空話帶過，卻始終不說清楚實際影響。美方要求鬆綁校園基改食品禁令、以及美豬含萊劑標準是否可能放寬，政府都未正面回應，讓家長與農漁民只能在資訊不對稱下忐忑不安。

許宇甄最後強調，政府若真有底氣，就應清楚說明談判底線與敏感項目，基改食品不得進校園、美豬含萊劑標準不能放寬，農漁產品與汽車關稅更不能黑箱操作。人民要的不是感動式記者會，而是可被檢驗的條款、清楚的清單與守得住的底線。