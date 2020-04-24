蔡正元批陳時中「耍無聊的官威」：拿法令駁斥韓國瑜，差點成破口

▲蔡正元嗆陳時中「耍無聊的官威」。（合成圖／記者孫于珊攝、記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前向海軍拒絕疫調的24名官兵喊話，若持續拒絕疫調，市府將依法開罰，讓中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上回應除非是確定病例，或是極可能案例，否則不能開罰。對此，國民黨前立委蔡正元24日砲轟，陳時中不知自我節制，「耍這種無聊的官威」，差點防疫防線變成害人的破口。

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚疫情，引起台灣社會恐慌。高雄市長韓國瑜為此強硬下令，針對24名官兵拒絕疫調的事件，若23日下午5點前再不配合，會依法開罰。

對此，指揮官陳時中回應，若官兵非疑似案例，沒有義務接受調查，開法沒有法源依據，通報採檢是經過醫師評估後通報，不是任何人都可以自主定義。

▲陳時中對韓國瑜的「開罰」做出回應，引起蔡正元不滿。（合成圖／指揮中心提供、記者洪正達攝）



蔡正元得知消息，在臉書上發文回應，韓國瑜要求人在高雄的24名海軍官兵進行篩檢，陳時中卻拿法令駁斥韓國瑜，「韓國瑜還是下令，對拒絕篩檢的官兵開罰。海軍最後同意篩檢，結果檢驗出一名確診官兵。」

蔡正元說明，若非韓國瑜的堅持，這名官兵不曉得會感染多少人，「如果陳時中耍官威成功，就讓這個防疫防線，成了害人的破口。況且國防部也說，這次艦隊外出『敦睦』帛琉，是經過陳時中同意，陳時中還要擋韓國瑜的篩檢，真是太不可思議。」

蔡正元砲轟，「陳時中在綠色網民造神下，成了金剛不壞的假神，不知道自我節制」，竟然耍這種「無聊的官威」，讓人感到相當無聊。

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