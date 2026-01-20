　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／疑遭柯文哲架拐、怒瞪影片瘋傳　白營女議員參選人發聲緩頰

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲近日南下嘉義力挺張啓楷與民眾黨議員參選人，但卻在17日直播出現柯文哲與民眾合照時，疑似出拐加怒瞪身旁嘉義市民眾黨市議員擬參選人林昱孜的畫面，該片段短短幾秒，仍在各大社群平台瘋傳，而當事人林昱孜今（20日）發聲表示，柯文哲「處心積慮」在想怎麼讓更多人看到他們在做的事，但青鳥出手，一段畫面寫成「架拐子」、「不尊重女性」劇本，三個禮拜達不到的流量，一晚就幫忙做到了，大家負責把聲量衝起來，自己負責把事情做下去。

柯文哲17日赴嘉義北興市場掃街，力挺張啓楷與民眾黨議員參選人，但在直播時卻出現柯文哲與民眾合照時，疑似出拐加怒瞪身旁嘉義市民眾黨東區市議員擬參選人林昱孜的畫面。

該片段雖然短短幾秒，但在各大社群平台遭到瘋傳，網友更質疑「奇怪，阿北怎麼好像有點生氣？求柯南！阿北覺得她不該湊熱鬧擠進鏡頭嗎」、「天啊那動作那好可怕」、「架拐子」？

▼柯文哲掃街。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲，下同）

▲▼柯文哲掃街。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

疑似遭架拐的林昱孜本人也在20日發聲表示，各位青鳥好朋友晚安，昱孜在此鄭重說聲謝謝。柯文哲跟張啓楷連續三個禮拜跑行程、找鏡頭、想話題、拚曝光。說真的，就是很「處心積慮」在想：怎麼讓更多人看到嘉義、看到候選人、看到他們在做的事。

林昱孜表示，結果青鳥出手了，一段畫面寫成「架拐子」、「不尊重女性」的劇本，再搭配轉傳、截圖、加速擴散。三個禮拜達不到的流量，一晚就幫忙做到了，真心（而且非常有效率地）感謝各位。

林昱孜強調，大家負責把聲量衝起來，自己負責把事情做下去。「我是嘉義市民眾黨東區市議員擬參選人—林昱孜」。

林昱孜也貼出一段當時與柯文哲掃街互動的影片，片中柯文哲認真叮嚀「你自己也要被看到」。

▲▼柯文哲掃街。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台男轉機被抓走　外交部：已於1/17抵台
「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下
女遭性侵撂人私刑！逼脫衣戴項圈圍毆　靈骨塔外爬
不只是價格高！「國旅為何沒落」苦苓曝原因很簡單：怎麼可能再來
獨／40歲才求子成功「蔥油餅夫妻慘死兒手下」！每月拿4萬
新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸
機師揪玩墾丁3天2夜...越線「侵犯2女」
獨／天母名店熄燈　結束10年營業時光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

黃國昌帶走國防密件稱不小心　沈伯洋酸：監視器拍不到你內心

2500億投資、2500億信保不相加　鄭麗君：MOU沒有補足差額約定

「夜王」盧峻翔跨越2000分大關　超狂表現獲選單週最佳球員

TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

影／疑遭柯文哲架拐、怒瞪影片瘋傳　白營女議員參選人發聲緩頰

關稅協議刪「自美採購農產品」　鄭麗君：農訪團屬民間採購不列入

台美關稅協議文本送國會　卓榮泰：國會掌握正確資訊兩院才能合作

馬文君狂批1.25兆軍購開空白支票　沈伯洋傻眼：她昨天沒來機密會議啊

大罷免亮票被判拘役55天　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

黃國昌帶走國防密件稱不小心　沈伯洋酸：監視器拍不到你內心

2500億投資、2500億信保不相加　鄭麗君：MOU沒有補足差額約定

「夜王」盧峻翔跨越2000分大關　超狂表現獲選單週最佳球員

TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

影／疑遭柯文哲架拐、怒瞪影片瘋傳　白營女議員參選人發聲緩頰

關稅協議刪「自美採購農產品」　鄭麗君：農訪團屬民間採購不列入

台美關稅協議文本送國會　卓榮泰：國會掌握正確資訊兩院才能合作

馬文君狂批1.25兆軍購開空白支票　沈伯洋傻眼：她昨天沒來機密會議啊

大罷免亮票被判拘役55天　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

野生張菲「街頭騎重機」影片瘋傳！疑本人現身Threads認：就是我

川普嗆奪格陵蘭！加拿大擬「與北約共同軍演」　NORAD軍機已進駐

後藤點出邦力多最大優勢　悍將洋將戰力大補強盼成「甜蜜煩惱」　

警告歐盟勿報復「格陵蘭關稅」！　美財長：維京群島也是買來的

福特推「暗黑野馬跑車」性能再升級！機械增壓上身鎖定賽道玩家

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

點名日本「這些地方」下雪最恐怖！一票秒懂　作家喊：殺氣非常重

高中考題出現京華城案　他怒「故意羞辱柯文哲」：還幫北檢洗白

處理廢棄物落實申報　花蓮縣府重申違規重罰再移送法辦

搶匪踢鐵板！田徑女街頭自拍被奪手機　瞬間神速追回：惹錯人了

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

政治熱門新聞

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

柯文哲嗆罷免別高估實力　國民黨：這是事實

高嘉瑜回鍋港湖傳被排擠　自嘲：沒辦法我只剩那個洞了

帶走國防機密30秒　黃國昌挨告洩密

TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

黃國昌稱「不小心」帶走機密　沈伯洋還原打臉

台中提名陷僵局　鄭麗文：我沒理由勸退楊瓊瓔

LIVE／台美關稅談定15%！行政院今早記者會　閣揆卓榮泰親自說明

最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆喊話了

不會選台北市長　鄭麗君：考古題回答超過10年了

藍營台中內戰　盧秀燕「這句話」藏玄機

影／疑遭柯文哲架拐、怒瞪影片瘋傳　白營女議員參選人發聲緩頰

鄭麗文：新北市長提名不初選、過年前搞定

藍白合不合？　黃國昌「新北布局」露端倪

更多熱門

相關新聞

TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

年底新北市長選舉，民進黨已確定徵召綠委蘇巧慧，國民黨人選則包含台北市副市長李四川，以及新北市副市長劉和然等人。此外，民眾黨主席黃國昌已表態參選新北市長，藍白合的可能性也受到關注。根據TVBS民調中心公布最新調查結果顯示，如果藍白合推派李四川，則李四川47%，領先蘇巧慧15個百分點，若改派劉和然或黃國昌，則兩人皆低於蘇巧慧，分別落後9個百分點及6個百分點。

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

營養午餐戰火　凌濤：柯文哲把蔣當2028假想敵

營養午餐戰火　凌濤：柯文哲把蔣當2028假想敵

柯文哲酸蔣萬安騙選票　學姊黃瀞瑩加碼開轟

柯文哲酸蔣萬安騙選票　學姊黃瀞瑩加碼開轟

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

關鍵字：

柯文哲民眾黨嘉義青鳥架拐昱孜

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

台北大地主過世44年　1.4億土地充公

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面