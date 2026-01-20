影／疑遭柯文哲架拐、怒瞪影片瘋傳　白營女議員參選人發聲緩頰

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲近日南下嘉義力挺張啓楷與民眾黨議員參選人，但卻在17日直播出現柯文哲與民眾合照時，疑似出拐加怒瞪身旁嘉義市民眾黨市議員擬參選人林昱孜的畫面，該片段短短幾秒，仍在各大社群平台瘋傳，而當事人林昱孜今（20日）發聲表示，柯文哲「處心積慮」在想怎麼讓更多人看到他們在做的事，但青鳥出手，一段畫面寫成「架拐子」、「不尊重女性」劇本，三個禮拜達不到的流量，一晚就幫忙做到了，大家負責把聲量衝起來，自己負責把事情做下去。



柯文哲17日赴嘉義北興市場掃街，力挺張啓楷與民眾黨議員參選人，但在直播時卻出現柯文哲與民眾合照時，疑似出拐加怒瞪身旁嘉義市民眾黨東區市議員擬參選人林昱孜的畫面。

該片段雖然短短幾秒，但在各大社群平台遭到瘋傳，網友更質疑「奇怪，阿北怎麼好像有點生氣？求柯南！阿北覺得她不該湊熱鬧擠進鏡頭嗎」、「天啊那動作那好可怕」、「架拐子」？

▼柯文哲掃街。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲，下同）

疑似遭架拐的林昱孜本人也在20日發聲表示，各位青鳥好朋友晚安，昱孜在此鄭重說聲謝謝。柯文哲跟張啓楷連續三個禮拜跑行程、找鏡頭、想話題、拚曝光。說真的，就是很「處心積慮」在想：怎麼讓更多人看到嘉義、看到候選人、看到他們在做的事。

林昱孜表示，結果青鳥出手了，一段畫面寫成「架拐子」、「不尊重女性」的劇本，再搭配轉傳、截圖、加速擴散。三個禮拜達不到的流量，一晚就幫忙做到了，真心（而且非常有效率地）感謝各位。

林昱孜強調，大家負責把聲量衝起來，自己負責把事情做下去。「我是嘉義市民眾黨東區市議員擬參選人—林昱孜」。

林昱孜也貼出一段當時與柯文哲掃街互動的影片，片中柯文哲認真叮嚀「你自己也要被看到」。