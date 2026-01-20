獨／40歲才求子成功「蔥油餅夫妻慘死兒手下」！侄曝兇嫌：月拿4萬

▲蘆洲逆子砍父母37刀奪命，新莊落網了。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市蘆洲區日前發生人倫慘案，36歲廖姓男子37刀手刃雙親，他到案後供稱，是因不滿父母每個月僅給5千元零用錢，要求增加額度遭拒後，才會憤而弒父弒母。但廖父的侄子透露，廖男從20多歲開始就不斷跟父母要錢，一個月至少拿3、4萬元，廖父、廖母辛苦賺來的錢全都被兒子給揮霍光了，才會至今仍租屋居住，相當可憐。

回顧整起案發經過，在三重仁愛路經營蔥油餅小貨車的廖姓夫婦，18日被發現陳屍於住家，現場滿地鮮血，而夫妻倆平日生活單純，除了外出賣蔥油餅外，廖男就是前往宮廟協助信徒問事。17日晚間9時許，監視器拍下廖男返回住家的畫面，事隔僅半小時，廖男兒子便離家。

警方認為廖男兒子涉有重嫌展開追緝，在19日晚間於新莊將人逮捕歸案，廖男兒子落網時，身上僅剩587元，他向警方供稱，是對父母給的生活費金額不滿，當天先向母親索討未果情緒失控，待父親返家後再度爆發激烈口角後，才憤而持開山刀先弒父、再弒母，但鑑視人員發現，廖母血跡較乾、廖父血跡較濕，研判廖母可能先遇害。

死者廖男的侄子20日上午向記者透露，三伯母（許婦）40多歲才跟神明求來這個兒子，對他相當寵愛，沒想到卻是來討債的，他不滿提到，廖男從20多歲就開始不斷跟三伯母要錢，每次都好幾千元，一個月至少拿3、4萬元，根本不是他自己說的一個月5千元。

廖男侄子心痛表示，伯父、伯母一份蔥油餅才賣25元，賺的錢都給廖嫌揮霍光了，兩老到現在還在租房子，真的很可憐，感嘆道「他們兩個真的很善良、很古意」，實在是因為太寵了，就算三伯父阻止也沒有用。

侄子進一步表示，廖聰賢非常宅，見父母工作忙碌，平常也不會幫忙搬做蔥油餅麵團用的麵粉，宮廟也不常來，就是待在家裡也不知道在幹嘛，逢年過節也很少看到他，總之就是一個好吃懶做的人，猜測伯父從宮廟回家時，伯母應該就沒了，伯父進門發現後，雙方再起衝突。至於詳細事發原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲廖嫌做案用開山刀。（圖／記者陳以昇翻攝）