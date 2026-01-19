24歲正妹大方認「有2個老公」！　3人行同居生活曝：每天一起睡

▲ 法同時和一對兄弟交往，引發網友熱議。（圖／翻攝自Khaosod）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國那空帕儂府一名24歲女子法（Fah）日前在TikTok公開自己同時和一對雙胞胎兄弟交往的消息，影片配文寫道「我有2個老公」，立刻在社群平台掀起熱議，支持與批評聲浪兩極。

法透露，她單身超過1年，原本沒有積極尋找對象，直到雙胞胎兄弟星（Sing）和蘇亞（Suea）主動聯絡她。他們開始認識彼此，約半年前達成共識，決定展開這段「三人行」，當時法還在求學階段。他們後來在女方工作地點附近的宿舍同居，目前雙方家庭都知情且未反對。

▲ 3人同居也同床共枕，家人都不反對。（圖／翻攝自Khaosod）

Khaosod報導，年紀比法小1歲的雙胞胎兄弟從事農業機械服務工作，包括操作拖拉機、收割機、6輪卡車和挖土機。弟弟蘇亞表示，是他先主動傳訊息給法，後來也鼓勵哥哥跟她聯絡，經過坦誠討論後，3人決定一起發展這段關係。

法提到，這對雙胞胎個性害羞、不喜歡上鏡頭，從未表現出任何嫉妒情緒，並稱他們的關係穩定且充實，3人共同分擔家事，也一起工作賺錢。雙胞胎兄弟會將收入交給她管理家計，這是彼此商量後的決定。

他們從交往初期就同床共枕，法也不諱言3人的親密行為，稱他們會根據工作和個人需求彈性調整，但親密行為只是感情生活中自然的一環，而非重心所在。她強調，這段關係是個人選擇且不傷害任何人，她不太在意網友批評，而是更專注於支持的聲音。