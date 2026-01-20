蔥油餅夫妻死狀悽慘！逆子「剁豬肉式」亂刀狂砍　集中頭部刀刀見骨

▲蘆洲逆子廖聰賢手刃雙親，移送新北地檢署。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市蘆洲區日前發生人倫慘案，36歲廖姓男子37刀手刃雙親後，逃亡45小時於新莊區落網。他20日上午製作筆錄時表示，從小父母就會打他，犯案當天他向母親要錢，但對方要給不給的，父親回家後雙方發生口角，才會憤而殺人。據了解，廖父、廖母身上的刀傷，如同剁豬肉一樣被亂刀砍殺，傷勢集中在頭部，相當駭人。

回顧整起案發經過，在三重仁愛路經營蔥油餅小貨車的廖姓夫婦，18日被發現陳屍於住家，現場滿地鮮血，而夫妻倆平日生活單純，除了外出賣蔥油餅外，廖男就是前往宮廟協助信徒問事。17日晚間9時許，監視器拍下廖男返回住家的畫面，事隔僅半小時，廖男兒子便離家。

警方認為廖男兒子涉有重嫌展開追緝，在19日晚間於新莊將人逮捕歸案，廖男兒子落網時，身上僅剩587元，他向警方供稱，是對父母給的生活費金額不滿，當天先向母親索討未果情緒失控，待父親返家後再度爆發激烈口角後，才憤而持開山刀先弒父、再弒母，但檢視人員發現，廖母血跡較乾、廖父血跡較濕，研判廖母可能先遇害。

而廖父、廖母的遺體經初步檢視，合計共中37刀。據悉，2人傷勢集中在頭部，跟「剁豬肉」一樣遭亂刀剁爛，傷勢刀刀見骨、毫無人性，可見廖嫌下手之狠，至於2人致命傷為何處，則待22日下午3時進一步解剖釐清。

據悉，廖嫌僅在被圍捕時露出緊張神情，在帶回分局偵訊過程及闡述殺父母細節時，語調及情緒相當平靜冷血，沒有任何低落、後悔及難過，其麻木不仁令人髮指。