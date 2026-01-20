藍台中市長人選遲未出爐　小雞憂沒母雞：新人像在迷霧中跑步

▲江啟臣、楊瓊瓔。（合成圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨台中市長提名16日首次協調但破局，北屯區市議員參選人許育璿坦言，基層支持者對於「母雞」遲未定案感到高度焦慮，「母雞不明，我們新人就像是在迷霧中跑步」，呼籲應儘速協調、支持民調高的人選。

許育璿表示，兩位欲參加提名的都是黨內政壇重量級人物，論知名度與地方服務口碑皆是一時之選，目前「只聽樓梯響，不見人下來」的現況，已讓地方感到無所適從。

許育璿提到，兩位前輩在台中深耕數十年，風格與聲望早已定型，短時間內的民調難有翻天覆地的變化。對於資深政壇前輩而言，多等幾個月或許是「謹慎」，但對於急需開拓知名度、爭取選民認同的新人來說，這就是實質的「虛耗」。

過年黃金期將至缺乏「母雞」恐讓新人迷霧中跑步隨著農曆新年將至，許育璿強調，過年期間是地方互動最頻繁、也是新人最需要曝光的關鍵時刻。基層議員參選人迫切需要與市長候選人「合體」，包括掛看板、印製聯名紅包袋及跑行程。

「母雞不明，我們新人就像是在迷霧中跑步，」許育璿憂心地表示。市長人選不明確，不僅導致地方資源難以整合，更讓支持者頻頻詢問「市長到底是誰？我們要挺誰？」他向黨中央喊話，應該儘速支持民調高的人選，如今看來就是江啟臣，希望台中這8年的成果能夠在多數支持者期待中銜接，讓台中這座持續成長的城市走向國際。

