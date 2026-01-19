阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」　萬人驚：太聰明

▲阿伯展現「坐墊咬披薩神技」，萬人驚呆了。（圖／is___7提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

生活智慧王！一名女網友在好市多外目睹一名阿伯拿著整盒大披薩，正當她困惑「要怎麼載回家？」結果阿伯直接把披薩夾在機車坐墊與車身之間穩穩騎走，讓她笑喊「台灣人超聰明！」網友瘋傳大讚「坐墊咬披薩」、「下次我外帶必勝客的時候學到了」，也有人補招「用束帶綁更穩」。

一名女網友在Threads分享有趣畫面，她假日在好市多店門口外，看到一名阿伯拿著一盒大披薩，讓她內心燃起好奇心，「一個人要怎麼載這麼大盒？」就站在原地等著阿伯出現。

「果真辦法是人想出來的！」阿伯一副老神在在騎著車現身，居然把披薩盒夾在車廂之間，讓原PO哭笑不得直呼，「台灣人超讚超聰明！」

阿北太狂！靠車蓋、車廂把Pizza「叼」回家

文章引發2.7萬名網友驚呼，「坐墊咬披薩」、「台灣人真的能用機車載各種東西」、「下次我外帶必勝客的時候學到了」、「這招很好用，我也是用這招把大披薩叼回家的」、「Gogoro車主沒辦法，行李箱不關上車子發不動」、「確定台灣的路況，Pizza不會噴飛嗎」、「生活智慧王」、「不知道柏油路夠不夠平坦，怕Pizza被震飛」。原PO回應，阿伯時速不超過30公里，應該不至於噴飛。

另有車主分享其他撇步，「可用寬版的行李束帶來捆綁」、「我買置物網就解決了，還可以一次載6盒比薩」、「有次寄件箱子太大放不進腳踏墊，用圍巾包住背部，安全抵達寄出」。

※本文獲is___7授權提供。