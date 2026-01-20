藍營認罪罷免期間「狂抄連署」　盼跟受害綠委和解

▲國民黨稱罷免幽靈連署遭司法追殺，要成立司法正義律師團護黨工。（圖／國民黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

2025年全台大罷免，國民黨當時祭出「以罷制罷」反制，但因連署不力，被查出大批抄襲黨員名冊、涉嫌偽造文書，堪稱近年選舉最大舞弊案。台中地方法院19日二度開庭，遭起訴的國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒等34名黨工當庭認罪，並希望與受害立委蔡其昌、何欣純調解。當時同樣被造假連署的綠委林俊憲坦言，政治人物自然可受公評，罷免是民眾的權力，但絕不容許偽造文書，一旦跨越紅線，不是事後補一句道歉，就可以當作沒發生。

對於藍營希望和解，林俊憲表示，看到國民黨台中市黨部偽造大罷免連署，居然還說要與被偽造連署的委員「和解」，身為全台第一起被冒名連署、接著起訴的當事人，看著這齣鬧劇，我實在哭笑不得。

對於藍營造假連署，林俊憲指出，這件事對他來說一點都不陌生。當時3,000份連署裡，有1,934位是被冒用個資，那時他還有個綽號叫「三塊仔」，因為抄一份名冊就有三塊錢拿。所謂的「以罷制罷」，從頭到尾就是一條完整的造假產業鏈。

林俊憲強調，政治人物自然可受公評，罷免也是民眾的權力，但前提是來自真實的民意。絕不容許偽造文書，因為那就是踐踏公民的付出。

林俊憲表示，想想那些沒日沒夜站在街頭、一張一張拜託簽名的志工；想想那些從海外寄回台灣，只為了守住民主程序的連署書。再看看這些用抄名冊湊門檻，被抓包後還想輕輕放下的行為。有些事情，一旦跨越紅線，不是事後補一句道歉、談一句和解，就可以當作沒發生。

