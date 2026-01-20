逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市蘆洲區日前發生雙屍悲劇，36歲廖姓男子37刀手刃雙親，逃亡2日被捕後供稱因不滿父母每月僅給5千元零用錢，要求多給被拒，才憤而犯案。今(20日)下午2時許抵達新北地檢署複訊。據悉，警方發現廖嫌會玩10種遊戲，電腦、手遊皆有，懷疑廖嫌恐將錢拿來花在儲值上。

▲蘆洲逆子廖聰賢手刃雙親，移送新北地檢署。（圖／民眾提供）



死者廖男的侄子今天上午不滿表示，廖嫌從20多歲就開始不斷跟三伯母（許婦）要錢，每次都好幾千元，一個月至少拿3、4萬元，根本不是他自己說的一個月5千元。而警方追查也發現，廖嫌平常會玩10種遊戲，手機、電腦皆有，懷疑廖嫌平時將錢拿去課金，才會跟父母討錢用。

▲廖聰賢描述殘殺父母經過時，態度相當平靜，明顯沒有難過或是懊悔的情緒。（圖／記者陳以昇翻攝）



犯案前一周，廖嫌拿著母親給的零用錢，在網上花1100元買了50公分開山刀。17日晚間，廖嫌像平常一樣向許母討錢，但母親要給不給，他不爽便拿刀威脅，母親不得已只好再給5000元。但父親因不滿又給錢，父子遂爆發激烈口角，過程中廖嫌失控持刀瘋狂砍殺對方，父親雖以手部試圖抵擋，極力反抗，仍被砍中頭部身亡，隨後又殺了母親。

據了解，廖嫌僅在被警方圍捕當下露出緊張神情，帶回分局偵訊過程及闡述殺父母細節時，語調及情緒相當平靜冷血，明顯沒有任何低落、後悔或是難過的表現。在移送時也面無表情，面對記者連環提問皆沒有特別的情緒起伏。