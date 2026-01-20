　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

解聘辦法惹怒教師　國民黨團3要求要教育部：懸崖勒馬

▲▼ 國民黨團召開「惡修 學校教師解聘辦法 請教育部懸崖勒馬!」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨團召開「惡修 學校教師解聘辦法 請教育部懸崖勒馬！」記者會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》並正式上路，修法重點包括刪除匿名檢舉、新增輔佐人參與制度與程序保障。國民黨團今（20日）召開記者會批評修法方向失當，呼籲教育部懸崖勒馬，直指新制不僅未解決問題，反而加劇教育現場失能，恐導致校園秩序與師生關係惡化。

修法粗糙　藍黨團提3要求

書記長羅智強表示，教育部修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，教師團體直呼不可思議，教育部在進行相關修法的過程相當粗糙，修法前沒與老師們溝通，修法後還硬拗不認錯。

國民黨團提出三項要求，一、教育部立即全面檢討《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》中，校事會議與4人受理審議小組的制度缺失。二、教育部必須持續與教師團體實質溝通，並朝「保障教師權益、減輕行政負擔」方向修法，並在下會期提出。三、對惡意檢舉、停聘數月，最後恢復聘任教師，除了補發本薪外，加給部分也應一併補發。

全國教師工會聯合總會理事長侯俊良表示，修法未觸及校事會議調查權過大與零成本惡意投訴等核心問題，反而讓制度更複雜，形成對教師的「制度凌遲」，已使教學現場趨於保守、師生關係日益疏離。他也批評教育部長鄭英耀對教師抗議的回應態度傲慢，進一步激化教師不滿。

羅智強指出，教育部長鄭英耀在昨日教文委員會接受質詢時，口口聲聲說修法是為了解決老師遭濫訴問題，但為何教師們卻群情激憤，紛紛跳出來抗議修法？羅智強認為，教育部修法就是在修理老師，製造第一線教育人員負擔。不然就是教育信用很差，作法很糟糕，未與教師們溝通，無法讓教師們接受，平添擔憂。

羅智強表示，出現教師荒有許多面向問題，包括教育環境有許多對老師不合理的框架限制，當老師沒有尊嚴地留在教育現場，最後造成優秀老師持續退場，又如何能教導出優秀學生？羅智強呼籲教育部立刻認錯、懸崖勒馬，停止錯誤的政策。

首席副書記長林沛祥表示，108年《教師法》修正之後，針對淘汰不適任教師設置的校事會議制度，原本立意良善，但實施6年後的結果，出現制度失衡、失控濫訴，老師被逼離開教育現場，受害的是下一代孩子。

修法失衡失控濫訴　八成案件不成立

林沛祥指出，在教育現場的真實情節，不論是小案大辦，還是教師遭到濫訴，均造成老師的教學遭調查壓力實質影響，導致親師信任關係全面崩壞；老師不敢教、不敢管、不敢碰學生，教育現場人人自保，教師大量出走，過去尊師重道文化已不復存在，孩子們的受教權在沉默中被犧牲。

林沛祥指出，去年第一線教師集結到教育部前，抗議校事會議與解聘制度不合理，教育部當時允諾會檢討、修法改進。但很遺憾地，教師看到的結果，是越修問題越多，越改越讓老師無所適從。

林沛祥說，教育部修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，修法重點在於刪除匿名檢舉，和調整案件分流機制，但最具爭議的「校事會議調查制度」，非但沒有解決問題，還是疊床架屋、增加老師負擔。

老師停聘調查期壓力大　沒有事後補償機制　

林沛祥進一步表示，新修法又增加由校長外聘4人組成「受理審議小組」，讓老師的行政壓力、心理壓力進一步加深。林沛祥提到，去年10月就向教育部提出質詢指出，在大量行政、人力、時間投下，高達八成的案件，幾乎都不成立，最後走到解聘僅6%。

林沛祥說，更令人無法接受的是，對於最後證明清白的教師，修法後完全沒有補償機制，教師在遭停聘調查期間的身心受創、教學中斷，僅一句「恢復聘任」帶過，當作什麼事都沒有發生，讓老師們在校園裡無法專心教書，時刻擔心遭到投訴、被誤解，「難道教育部都看不見？還是選擇視而不見？」

01/18 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

