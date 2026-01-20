快訊／賴清德明後不出席彈劾審查會　32朝野立委將獨自撐場

▲總統府20日回函立法院，告知總統賴清德不予出席彈劾案審查會。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院程序委員會13日確定21日、22日以全院委員會模式召開審查會，邀請賴清德就彈劾案說明，立法院16日發函總統府。據《ETtoday新聞雲》掌握，總統府今（20日）下午回函立法院，告知總統不予列席。依此，明後兩天的審查會僅由各黨團推派的立委行發言，每人發言10分鐘，總計32人。

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌去年12月26日各自領銜提案彈劾賴清德。立法院14日與15日召開首場公聽會，聽取朝野推派的專家學者及立委意見，並將於21日、22日召開全院委員會，邀請提案領銜人代表說明彈劾意旨，被彈劾人說明15分鐘後，由立委進行詢問。

立法院16日發函給總統府，主旨是「本院定於本(115)年1月21日及22日舉行全院委員會，審查立法委員所提之總統彈劾案，請列席說明，咨請 查照」。而總統府直至20日下午2時過後才回函立法院，告知總統不予列席。

根據立法院「彈劾案相關事務及時程表」，當被彈劾人未列席審查會時，由各黨團推派的立委行發言，每人發言10分鐘；國民黨團推派15人、民進黨團推派15人、民眾黨團2人。