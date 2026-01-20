TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

▲李四川、黃國昌、蘇巧慧、劉和然。（合成圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

年底新北市長選舉，民進黨已確定徵召綠委蘇巧慧，國民黨人選則包含台北市副市長李四川，以及新北市副市長劉和然等人。此外，民眾黨主席黃國昌已表態參選新北市長，藍白合的可能性也受到關注。根據TVBS民調中心公布最新調查結果顯示，如果藍白合推派李四川，則李四川47%，領先蘇巧慧15個百分點，若改派劉和然或黃國昌，則兩人皆低於蘇巧慧，分別落後9個百分點及6個百分點。

根據民調數據，若藍白合推出李四川，李47%勝過蘇巧慧32%，進一步交叉分析顯示，20-29歲年輕族群有41%支持蘇巧慧，高於李四川的34%，但30歲以上市民支持李四川比例皆高於蘇巧慧。與區域交叉分析顯示，板橋地區民眾對蘇巧慧的支持度最高43%，高於支持李四川的40%，其他地區支持李四川的比例皆高於蘇巧慧。

如果國民黨與民眾黨共同推派黃國昌，與蘇巧慧對決，則蘇巧慧支持度為39%，高於黃國昌的33%，雙方差距6個百分點。若改派劉和然，則蘇巧慧支持度為38%，劉和然的支持度為29%，兩人差距9個百分點。

而藍白合作方式未定，如果國民黨與民眾黨採用三位有意參選人同台競爭提名的方式，調查顯示，在李四川、劉和然、黃國昌三位人選中，44％新北市民支持李四川擔任新北市長，18%支持黃國昌，7％支持劉和然，另外 32％民眾沒有表示意見。

此次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間18，：30至22，：00進行的調查，共接觸1,216位20歲以上新北市民，中中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。