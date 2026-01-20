開箱提燈K她頭！陳其邁慘遭小馬尾妹狠瞪　俏皮吐舌畫面笑翻

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（20）日親自開箱馬年新春小物，記者會現場找來幼兒園小朋友一起同歡，而陳其邁拿起《超人力霸王》小提燈後特別興奮，不停拿著提燈展現「超人飛」，不小心將一名幼兒園女童的小馬髮箍撞掉，慘遭小妹妹白眼，他只好俏皮吐舌頭化解尷尬，畫面曝光讓網友全都笑翻。

陳其邁今日曝光馬年多款限定新春小物，同步開箱眾所期待的「超人力霸王」小提燈，並開心發送開運紅包給現場的幼兒園小朋友。他以超人力霸王代表的超人精神祝福市民朋友，也希望大家在新的一年馬上幸福、馬上成功，一切平安順利。

▲開箱小提燈玩太瘋！陳其邁慘遭小妹妹狠瞪，俏皮吐舌畫面笑翻。（圖／Threads ／fangsss__ 授權提供）

不過，在記者會上卻被網友發現一段搞笑小插曲，原來是陳其邁拿起「超人力霸王」小提燈後特別興奮，不停拿著提燈甩啊甩，想展現超人飛的姿勢，結果玩得太嗨，不小心將站在前方的女童頭上髮箍給撞掉，慘遭女童回頭瞪了一眼，他則俏皮吐舌回應。

搞笑的畫面被眼尖網友發現後，特地剪片後製，網友看了全都笑翻，直呼「還給我吐舌頭，真的很三歲」、「吐舌頭真的超好笑」、「妹妹傻眼、我要笑死」，畫面在網路瘋傳，連觀光局長高閔琳也前來親自回覆「我必須說，三歲真的不是很好控制的年紀，還好記者會圓滿順利結束，阿彌陀佛！老天保佑。」

▲高雄馬年新春小物開箱。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄推出超人力霸王小提燈。（圖／記者賴文萱攝）



今年「高雄冬日遊樂園」選定橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」為主題，陳其邁表示是發想於去年花蓮光復鄉堰塞湖事件後，見到很多超人挺身而出，深受感動。陳其邁說，超人精神就是能夠捍衛正義、不畏困難，在需要的時候挺身而出。

▲「超人精神一馬當先」一元紅包造型吸睛。（圖／記者賴文萱攝）

「超人精神一馬當先」一元紅包造型吸睛，超人力霸王以飛行姿勢劃破閃亮夜空，「一馬當先」展現超人精神！背面則融入高雄地標與港灣意象，期許2026高雄繼續突破、越來越好。至於眾所矚目的小提燈，觀光局長高閔琳表示，今年的設計結合「高雄冬日遊樂園」主題IP「超人力霸王」經典人物「初代超人力霸王」，象徵希望與勇氣。

提燈更特別設計靈活關節，讓其可呈現站立、直立及飛行等多種英勇姿態，兼具創意與收藏價值，也期盼能串聯不同世代共同的記憶與樂趣。

▲▼高雄馬年新春小物開箱，發放時間出爐。（圖／記者賴文萱攝）

相關新春小物及小提燈的領取時間、地點，高市府表示，「超人力霸王」開運紅包預計1/31（六）起配合高雄過好年商圈活動發放，全市國小、幼兒園學童與特殊學校學童，將由學校統一發放。

為讓學童歡度元宵節，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，將於開學後由學校統一發放超人力霸王小提燈；一般民眾則可於2月27日、28日下午4時，至高雄港18號碼頭領取，每人限領2盞，數量有限，送完為止。