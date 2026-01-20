大罷免亮票被判拘役55天　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

▲趙少康20日於立法院發表新書。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

中廣前董事長趙少康去年在726大罷免中2度違法亮票，涉違反《公職人員選罷法》，遭北檢起訴並求處重刑，北院今（20日）早判處拘役55天55天、得易科罰金，緩刑2年，須支付公庫5萬元，可上訴。對此，趙少康表示，法官這樣判刑其實已經很重，選擇坐牢55天也不是沒有考慮，會跟律師討論；趙也說，什麼都做過，沒坐過牢。

趙少康20日上午在立法院發表新書。對於上述一審宣判，趙少康在會中說：「我有在想要不要關55天算了，什麼都做過，沒坐過牢，再跟律師討論一下。」會後受訪時趙少康又表示，檢察官希望法官從重量刑，法官這樣判刑其實已經很重，讓他特別想到影星林青霞也是亮票，後來檢察官不起訴林，結果法官這樣判他，輕重每人感受不同，但對林青霞很不公平，他被判拘役，林青霞則沒事，「其實不是對我，其實對她不好」，仔細想想，表示法律之前沒有人人平等。

趙少康也說，他還要跟律師商量，到底未來怎樣，因為不知道檢察官會否上訴，他也還不確定會不會上訴，他立場大家事前也知道，他也是第一次投罷免，但亮票就是不對，只是罷免票不是選舉票，而立法院長選選舉、議長選舉非亮票不可，所以到底該亮票或不亮票、亮票跟不亮票的後果是什麼，立法院、內政部可以重新考慮。媒體追問是否選擇坐牢55天？趙少康回應，也不是沒有考慮，會跟律師討論。