政治

大罷免亮票被判拘役55天　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

▲趙少康20日於立法院發表新書。（圖／記者湯興漢攝）

▲趙少康20日於立法院發表新書。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

中廣前董事長趙少康去年在726大罷免中2度違法亮票，涉違反《公職人員選罷法》，遭北檢起訴並求處重刑，北院今（20日）早判處拘役55天55天、得易科罰金，緩刑2年，須支付公庫5萬元，可上訴。對此，趙少康表示，法官這樣判刑其實已經很重，選擇坐牢55天也不是沒有考慮，會跟律師討論；趙也說，什麼都做過，沒坐過牢。

趙少康20日上午在立法院發表新書。對於上述一審宣判，趙少康在會中說：「我有在想要不要關55天算了，什麼都做過，沒坐過牢，再跟律師討論一下。」會後受訪時趙少康又表示，檢察官希望法官從重量刑，法官這樣判刑其實已經很重，讓他特別想到影星林青霞也是亮票，後來檢察官不起訴林，結果法官這樣判他，輕重每人感受不同，但對林青霞很不公平，他被判拘役，林青霞則沒事，「其實不是對我，其實對她不好」，仔細想想，表示法律之前沒有人人平等。

趙少康也說，他還要跟律師商量，到底未來怎樣，因為不知道檢察官會否上訴，他也還不確定會不會上訴，他立場大家事前也知道，他也是第一次投罷免，但亮票就是不對，只是罷免票不是選舉票，而立法院長選選舉、議長選舉非亮票不可，所以到底該亮票或不亮票、亮票跟不亮票的後果是什麼，立法院、內政部可以重新考慮。媒體追問是否選擇坐牢55天？趙少康回應，也不是沒有考慮，會跟律師討論。

台男轉機被抓走　外交部：已於1/17抵台
「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下
女遭性侵撂人私刑！逼脫衣戴項圈圍毆　靈骨塔外爬
不只是價格高！「國旅為何沒落」苦苓曝原因很簡單：怎麼可能再來
獨／40歲才求子成功「蔥油餅夫妻慘死兒手下」！每月拿4萬
新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸
機師揪玩墾丁3天2夜...越線「侵犯2女」
獨／天母名店熄燈　結束10年營業時光

趙少康新書發表會促朝野同框　柯建銘拋：何時「大和解咖啡」續杯

趙少康新書發表會促朝野同框　柯建銘拋：何時「大和解咖啡」續杯

中廣前董事長趙少康今（20日）發表新書，蒞臨的政壇嘉賓冠蓋雲集。立法院長韓國瑜、民眾黨團總召黃國昌致詞時都提及1995年民進黨主席施明德與時任新黨秘書長趙少康的「大和解咖啡」，隨後民進黨團總召柯建銘拋出「什麼時候大和解咖啡續杯比較重要」。趙少康表示，如果有機會，他很願意三黨一起喝大和解咖啡，對中華民國、對台灣是好事。

大罷免亮票認罪「絕不再犯」　趙少康判拘役55天

大罷免亮票認罪「絕不再犯」　趙少康判拘役55天

即／趙少康大罷免2度亮票喊失誤！　一審判決結果出爐

即／趙少康大罷免2度亮票喊失誤！　一審判決結果出爐

趙少康大罷免「亮票」遭求處重刑　一審今早宣判

趙少康大罷免「亮票」遭求處重刑　一審今早宣判

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

