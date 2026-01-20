　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

▲▼外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

雲林一對陳姓夫妻去年11月前往中東旅遊，在阿布達比轉機時，陳男突遭5名武裝人員帶走。外交部發言人蕭光偉今（20）日說明最新進展，阿聯檢方已經在今年1月8日解除陳姓國人的旅行禁令，陳先生也在1月17日搭機返台。

外交部今（20）日舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿進行業務簡報。

蕭光偉表示，陳姓國人在去年11月24日在阿布達比機場遭當地警方拘捕，28日獲釋，經過其委任律師向當地檢方釐清當事人沒有涉及相關案件後，阿聯檢方已經在今年1月8日解除陳姓國人的旅行禁令，陳先生也在1月17日搭機返台。

針對外館協助部分，蕭光偉說明，我國駐杜拜辦事處從事發就立即在符合當地法令前提下，積極提供各項行政協助。例如持續陪同陳先生向阿布達比以及杜拜兩地的檢警單位釐清案情，安排會晤多位律師協助向阿聯政府提出解除旅行禁令的相關申請；另外也協助陪同就診、交通接送、短期住宿以及常備用藥、還有生活便餐等相關生活照料。

蕭光偉指出，駐處也在去年12月12日在阿布達比機場協助陳先生尋回所有個人行李。而在駐處協助下，當事人也在12月17日聘請律師辦理後續訴訟事宜。另外，由於阿布達比當局遺失當事人的護照，駐處在今年1月14日也協助陳先生取得護照遺失證明，以利其持憑駐處所核發的入國證明書離境。1月15日在駐處聯繫相關單位確認陳先生可以離境後，於1月16日晚間也送陳先生赴阿布達比機場搭機離境，並在1月17日抵台。

蕭光偉強調，外交部十分重視國人旅外的權益，本案在協處過程當中，也都在符合當地法令的前提下，為國人爭取並維護最大的應有權益。

 
01/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

《黑澀會》女星流產　10週胎停：相信寶寶會回來
快訊／逆子「37刀弒雙親」移送！親友敲窗怒吼：出來垃圾
快訊／蔥油餅夫妻慘死　36歲獨子行兇細節曝
快訊／流感就醫破10萬人次　疫情最快本周進入流行
NET出包　官方認疏失：已全面下架
男童突昏迷…嘴飄「爛水果味」！醫一驗驚：血糖飆300
快訊／台股翻紅　史上最高收盤

關鍵字：

外交部阿布達比

