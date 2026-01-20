「台灣模式」談下15%對等關稅　張惇涵：企業有商機才會去投資

▲行政院秘書長張惇涵出席說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台美對等關稅達成協議，談定為15%不疊加，後續將在數周後正式簽署對等貿易協定。對於「台灣模式」採企業自主投資2500億美元、政府信保2500億美元引發的討論，行政院秘書長張惇涵今（20日）說，對廠商、業者來講，一定是有商機、有市場才會去投資，「有市場才有投資，投資是為了賺錢不是只有砸錢」。

行政院今召開「台美關稅談判說明記者會」，近一步向國人說明談判的內容。行政院長卓榮泰指出，討論過程中，鄭副院長提出了「台灣模式」，產業自主投資與政府提供信用保證，「2500億+2500億是分開的，任何媒體跟國內的政治評論員、政治工作者，不要再寫成5000億，這是絕對錯誤」。

卓榮泰強調，2500億是國內企業自主投資，2500億是政府運用信用機制，這兩個不同。產業怎麼投資是放眼產業全球佈局、力量延伸，信用保證機制會透過跟銀行公私合力做詳細計算，「絕對不要再寫5000億，讓談判團隊能順利展開後續工作」。

鄭麗君也說明，2500億美元融資額度上限，在MOU裡面載明的文字是「up to」、是上限2500億美元，未來執行會依據雙方簽署的MOU。她指出，這個模式跟日韓出資方式不同，台灣的信保模式不是政府出資模式，是過去產業成功的經驗，企業自主規劃、金融機構提供融資服務，政府扮演信保機制。

至於信保機制如何建立？鄭麗君說，原則上不會動用經濟部的中小企業信保基金機制，因為國發會下目前已經有國家融資保證機制，已經在離岸風電、重大公共建設等，有相關的執行經驗，未來會在這機制下建立專案國家融資保證機制。

鄭麗君說，初步設算，預估信保機制最終實際所需的保證專款規模，會是62.5億到100億美金之間。由於MOU沒有載明年限限制，且融資是視企業所需才會進行融資申請，銀行還要進行授信審查，有需要信保的時候才會啟動信保機制，所以是可以分期建立規劃，預備分5期來規劃信保機制。

張惇涵補充，對廠商、業者來講，一定是有商機、有市場才會去投資，產業、廠商如果自己有錢就不需要融資，如果要融資，有原本的融資管道，如果需要政府信用保證，政府也會提供，預計的規模也不是2500億。

張惇涵強調，產業不論到美國或世界各國投資，不是只有砸錢，最終目的還是為了賺錢，「所以有市場才有投資，投資是為了賺錢不是只有砸錢」。