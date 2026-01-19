盧秀燕引用佛法談台中提名僵局　鄭麗文：我沒理由勸退楊瓊瓔

▲鄭麗文與盧秀燕。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台中市長提名首度協調破局，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣疑似內鬨失和，台中市長盧秀燕與兩人同台參加佛教活動時表示，希望兩人求了佛法，有了智慧之後，儘速協調成功。國民黨主席鄭麗文今（19日）接受專訪時重申，若協調不成就採取初選，本來黨內都以為理所當然是江啟臣出線，但楊瓊瓔想參選的話，這是她的權利，「黨中央沒有理由勸退她」，且台中大老們包含市長、議長在內都在協調中，大家都很關心，別再說台中市長盧秀燕沒在協調。

針對台中市長提名卡關，鄭麗文今天中午接受「中午來開匯」專訪時說明，楊瓊瓔是非常資深、熱情、接地氣也對國民黨很忠誠的立委，「各方面都是稱職的台中市長候選人」，江啟臣更不用說，2018年跟盧秀燕一爭，非常有民主風度，現在又是立法院副院長，本來大家都以為理所當然是他，但選舉就是這樣，各種變化都有，楊瓊瓔想參選的話這是她的權利，所有台中市的大老、市長、議長都在協調中，大家都很關心。

鄭麗文強調，黨有黨的規則，自己也不需要怕得罪誰，如果今天楊瓊瓔評估過、下決心要選市長，黨中央也沒理由說要勸退誰，黨內不需要把初選當作洪水猛獸。

至於協調和初選規則，鄭麗文說明，根據黨章規定就是七成民調、三成黨員投票，除非參選初選的人願意改變規則，變成全民調，如果不是大家同意，那就回歸「七三比」的規則，像是2024年立委選舉，徐巧芯和費鴻泰初選那次一樣。

