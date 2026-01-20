LIVE／台美關稅談定15%！行政院今早記者會　閣揆卓榮泰親自說明

記者陳家祥／台北報導

台美對等關稅在上周五揭曉，除了15%不疊加外，還談妥了未來232條款對半導體及其衍生產品課徵關稅時的最優惠待遇。行政院今（20日）上午9點將正式召開記者會，包括院長卓榮泰、秘書長張惇涵，主責談判的副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮等都將出席，說明台美對等關稅及相關談判成果。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

行政院副院長鄭麗君日前在美國召開記者會指出，美國對台灣的對等關稅，已從今年4月的32%、8月的20%，正式調降至15%且不疊加，台灣因此取得與主要競爭國齊平的對等待遇。根據智庫評估，相較去年4月32%的稅率，此次調降後，對我國產業、出口、相關就業及GDP成長的衝擊已大幅降低，減緩幅度約8成。

在整體談判結果上，行政院說明，台灣此次取得兩項最優惠待遇。第一，是對等關稅降至15%且不疊加；第二，是針對美國未來若依232條款對半導體及其衍生產品課徵關稅時，美方承諾將給予台灣最優惠待遇。

鄭麗君指出，談判過程中，台灣為美國第六大貿易逆差國，同時也是美國最重要的半導體製造國之一。台美貿易逆差中，約9成來自半導體衍生品及ICT產品，因此談判必須同時就對等關稅及涉及美國國安考量的232條款相關關稅，分別與美國貿易代表署及商務部進行磋商。

在與主要競爭國的比較上，行政院表示，此次15%不疊加的稅率，已與歐盟、日本、韓國及瑞士等美國主要貿易夥伴齊平。過去因美韓FTA及美日貿易協定，台灣部分產品輸美關稅高於日韓，此次談判後，台灣輸美關稅水準已與日韓拉齊。

昨晚鄭麗君也在臉書上強調，台灣是美國第六大逆差國，也是重要的半導體製造國，我們必須就對等關稅和232半導體未定關稅一併談判。這不是一場傳統經貿的談判，充滿著未知與挑戰，在這段峰迴路轉的旅途裡，我們必須克服彼此的貿易逆差，也必須談出產業合作的未來。現在台美投資MOU已經完成，後續還剩下「最後一哩路」，完成「台美對等貿易協議」的簽署。我們期盼能不負國人託付，及早完成任務。屆時，我們會將協議文本及影響評估送交國會，也會持續向社會報告說明。