政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲嗆藍別高估實力　國民黨：這是事實！對民眾黨只有感激

▲▼ 賴士葆 羅智強 徐巧芯等立委與馬英九基金會蕭旭岑執行長 召開 請民進黨政府高抬貴手 不要對兩岸交流戒嚴 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蕭旭岑呼籲黨員及支持者別對柯文哲有情緒性反應。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲昨日談及自身在土城看守所羈押的經歷時表示，要不是大罷免32比0，自己現在應該還在裡面，謝謝那天有去投票的人，相信很多人都是為了要「把阿北救出來」才去投票的，「國民黨不要太高估他自己的實力！」國民黨副主席蕭旭岑今（19日）回應，柯文哲快人快語，但國民黨中央的態度是謙卑以對，因為柯說的是事實，「若沒有民眾黨朋友的支持，藍委真的不見得能撐過罷免的考驗。」

針對柯文哲稱相信很多人大罷免期間，都是為了要「把阿北救出來」才去投票，「國民黨不要太高估他的實力。」引發藍營基層不滿，蕭旭岑上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時說，柯文哲這個人快人快語，難免會有人不適應，但國民黨中央的態度是謙卑以對，去年兩次大罷免的成績當然有民眾黨朋友的支持，「柯文哲當時身陷牢獄，我也出席兩次民眾黨聲援柯文哲的活動，我知道民眾黨的支持者是認為柯文哲遭民進黨羅織入罪」。

蕭旭岑說，這樣的情形反映在大罷免投票，增加民眾黨人的支持動能，這是一個事實，藍委對民眾黨只有感激，若沒有他們的支持，真的不見得能撐過罷免的考驗，所以我們都是用謙卑的態度去思考柯文哲這句話，確實沒有民眾黨朋友的支持，國民黨無法度過罷免案，這是事實。自己要呼籲國民黨支持者跟黨員，不要對柯文哲有情緒反應，不能認為大罷免是靠國民黨自身的能力，現在藍白是合作的政黨，國民黨主席鄭麗文跟民眾黨現任主席黃國昌也見過很多次面，因此藍白合作要很堅定。

蕭旭岑認為，柯文哲只是善意的提醒，大家都要為了大局，別對柯有情緒性反應。回憶2024年國民黨無法取得勝利，也是因為藍白無法合作的原因，現在我們要放眼未來，鄭麗文跟黃國昌有堅定的合作誠意，大家就一定要晚前看。
 

01/17 全台詐欺最新數據

421 2 3418 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

