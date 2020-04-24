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敦睦艦隊出海必要性遭質疑　戰略學者張競：養兵就要「不斷練兵」

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▲▼海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

▲敦睦艦隊磐石艦群聚感染，讓各界檢視問題出在哪些環節。（圖／國防部提供）

記者林彥臣／綜合報導

敦睦艦隊磐石艦疫情累積確診30例，讓各界檢視海軍在哪些環節出了問題，甚至是否有必要遠航敦睦。對此前中權艦長、中華戰略學會研究員張競就在電台節目上指出，養兵就要不斷練兵，國防沒有空窗，安全沒有假期，就算疫情確實是項威脅，只要能夠維護國家外交利益，遠航訓練順便敦睦邦誼，就算是有風險也要全力以赴達成任務。

根據IC之音竹科廣播電臺《IC 焦點觀察》提問指出，國防部對於防疫的SOP是否過於嚴格、沒有彈性，反而造成下情無法上達？張競表示，國防部與海軍不可能在疫情上去掩飾或是欺瞞。首先、這是足以致命的傳染病，人命關天的事，是要負法律責任，沒有人會冒這種風險，而且問題也是摀不住的。

而且疫情是當前社會關注焦點，立法院在放假前還專門提出質詢確認，因此國防部與海軍更不會甘冒社會之大不韙，去掩蓋疫情。磐石軍艦爆發疫情，確實證明有很多失誤要改進，但絕對不會有任何掩蓋事實欺騙社會的想法。

▲▼軍艦傳確診，海軍緊急召回700人。（圖／中華民國海軍臉書）

▲海軍檢疫的SOP是否出問題，是各界最大的疑問。（圖／中華民國海軍臉書）

提問指出軍艦艇出海，並沒有自身的檢疫規定，卻要引用 農委會的外籍漁工檢疫規定，對於整個海軍艦艇的檢疫防疫SOP，是否應該儘速完整檢討修訂？張競表示，他並不理解為何國防部要援引農委會檢疫規定的真正原因，但是國家防疫目前推動到這種地步，中央疫情管制指揮中心指揮官在處理鑽石公主號時，都可以親臨現場坐鎮指揮，而敦睦艦隊返國三軍統帥要親自前往迎接返國，中央指揮中心會對海軍檢疫完全不聞不問嗎？這樣看起來，完全是由海軍閉門造車，似乎不太合情理，中央疫情指揮中心不應當會讓此成為檢疫管控死角。

張競認為，SOP有兩個定義，一個是standard operating procedure，那個是針對預期狀況，事先推估擬定之標準作業程序。另一個則是standing operating procedure，那是依據實際作業狀況，歸結經驗教訓，以standard operating procedure為基礎，再加以修訂成為standing operating procedure，稱為現行作業程序。所以援引經過農委會具體實踐完成外籍漁工檢疫程序之規定，其實比原先既有規定更接近現實需求，所以不能因此加以否定或嘲弄。

張競強調，疫情管控是由中央統一管控，國防部會找到農委會相關規定，此種跨部會合作過程，中央疫情管制中心若是未曾加以指導與審查，「那就是中央統一管控產生盲點，我們更須擔心。」

接著問到外界質疑全球疫情如此嚴重，敦睦艦隊為何執意要出發？張競表示，海軍可以不去敦睦，但是不能不實施遠航訓練，對於海軍官校學生來說，這是官校課程重要單元，更是國家教育體系對海軍官校教育評鑑重點項目。所有航行訓練過程都要評定成績，層層考核測驗，具有嚴肅意義。

▲▼ 磐石號油彈補給艦,磐石艦,磐石軍艦,AOE-532,中華民國海軍,後勤艦艇,國艦國造（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲遠航是海軍官兵的重要訓練，即使疫情威脅也必須出航執行任務。（圖／資料照）

對於其他軍官學校應屆畢業生來說，遠航則是海上生活體驗，是讓其畢業前感受未來在海軍艦隊服務之生活常態，這也是職前教育與軍官養成教育重要環結。

對於艦隊來說，遠航訓練是鍛就海上持久戰力與遠征作戰重要項目，養兵就要不斷練兵，國防沒有空窗，安全沒有假期，就算疫情確實是項威脅，只要能夠維護國家外交利益，遠航訓練順便敦睦邦誼，就算是有風險也要全力以赴達成任務。

所以這項任務是訓練為主敦睦為輔，不是出國旅遊，而是相當辛苦的作戰任務。要是因為疫情風險就要裹足不前，將來還能指望海軍在槍林彈雨中冒險殺敵嗎？

張競最後呼籲，本次磐石軍艦疫情感染，必然是要檢討錯誤與過失，但最重要的不是在處份究責，辦人解決不了問題，如何改進缺失維護戰力，才是正本清源之道。

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