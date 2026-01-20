綠議員初選年後登場　民進黨湧言會推11新人搶政治版圖

▲湧言會舉行「十一登場，勢不可擋」全國議員參選新人記者會。（圖／湧言會提供）



記者杜冠霖／台北報導

瞄準2026地方大選，民進黨派系「湧言會」今（20日）舉辦「十一登場，勢不可擋」新人記者會，召集人立委王定宇與立委林楚茵、黃捷到場站台，介紹11位全國議員參選新人，成員橫跨國際關係、飯店管理、醫療護理、消防救災及工業設計等領域，並以諧音「台灣尚湧」組成戰隊。

湧言會在台北市推出3名參選人，分別為松山信義的郭凡、中正萬華的康家瑋、大安文山的劉品妡，郭凡擁有雪梨大學國際關係學系的學歷，強調要將國際城市管理經驗落實於松信，康家瑋是瑞士飯店管理大學SHMS碩士背景，致力於推動運動健康與地方產業串聯；劉品妡畢業於英國倫敦大學國王學院，有立法院與市議會助理歷練。

台南市方面，湧言會推出中西區北區的林建南、東區的卓佩于。湧言會表示，林建南曾任台南市府機要秘書與王定宇辦公室副主任，主打市政與建設議題；卓佩于出身基層拚成「學霸」，榮獲成大斐陶斐獎學金，並曾在王定宇辦公室任職，喊出要替年輕世代拚出新氣象。

至於高雄市，湧言會此次推出人數最多，共5名參選人，包括左營楠梓的張以理、鳳山的鄧巧佩、前鎮小港的黃雍琇、大寮林園的蔡昌達，以及平地原住民的巫振興。湧言會介紹，張以理曾任市府青年局長，具工業設計背景；鄧巧佩是黃捷服務處執行長，有護理專業與服務處歷練；黃雍琇長年投入消防志工；蔡昌達強調深耕基層、力拚再戰；巫振興則已服務族人多年，盼成為最堅實的後盾。

新北市部分，湧言會推出中和區的張志豪，強調將以過去中央黨部的經驗延續問政與服務能量。

【2026湧言會全國議員參選新人名單】