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台灣要普篩嗎？陳其邁千字超狂「專業文」：偽陽性恐造成巨大恐慌

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▲行政院副院長陳其邁是公衛專業背景。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院副院長陳其邁是公衛專業背景。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣要普篩嗎？行政院副院長陳其邁24日透過臉書發出超狂千字「專業文」，說明普篩可能的「偽陽性」現象，恐造成始料未及負面影響。

陳其邁24日和美國在台協會處長酈英傑、政委唐鳳，召開記者會並宣佈台美合作發起的台美防疫松的活動。針對記者會上有媒體提到高雄市長韓國瑜擬對高市醫事人員「全面普篩」，陳其邁說，前幾天自己和台大教授方啟泰共同討論相關議題，跟民眾分享說明。

陳其邁指出，在尚無特效治療藥物與疫苗的情形下，許多民眾憂心忡忡。又因年後的出國旅遊團，國外留學生回台，確診者遽增。清明連假，許多風景區、夜市湧進人潮，很多人擔心引起社區感染。這種不確定性的擔心，因此有人就覺得是否應比照其他國家做更大規模的普篩，找出可能潛伏社區的感染者？甚至更有人說，目前台灣確診者僅427，是否篩檢人數過少？這些說法乍看之下好像有道理，但事實真的是這樣子嗎？

陳其邁解釋，首先要了解感染COVID-19之後，平均會有約五天的無症狀潛伏期。在潛伏期採檢會呈現陰性。案364就是入境採檢陰性，在居家檢疫期間產生不適症狀後，再度採檢才確診。如果採信第一次陰性結果就解除隔離，反而會釀成防疫破口。同樣的道理，若不問是否有症狀，在社區全面實施採檢，不僅無法保證採檢陰性就沒問題，反而導致虛假的安全感，降低對各項防疫措施的配合度，造成始料未及的負面影響。

「有人會說：OK，採檢陰性不保證沒問題，但做全面社區檢驗多找出一些陽性的確診者不是很好嗎？」陳其邁說，這就牽涉到陽性檢驗結果的正確性問題。

陳其邁表示，目前我國確診都是依據COVID-19診斷黃金標準 RT-PCR。但RT-PCR檢驗程序繁複，不適合用於社區全面普篩。如果要做社區全面大量普篩，勢必要使用快速篩檢試劑。這就產生快速篩檢是否準確的問題。

針對篩檢方法準不準，其中有關敏感度（Sensitivity）與特異度（Specificity）。陳其邁解釋，敏感度是指有病的人確實檢驗出是陽性（真陽性）；特異度是指沒病的人確實檢驗出是陰性（真陰性）。

陳其邁進一步指出，「如果有一個超級快速篩檢試劑，敏感度與特異度都可以達到99％，意思就是100個感染者會有99個被篩檢出來，而100個沒被感染者中有99個篩檢都是陰性，那不是超級完美嗎？乍看之下，這似乎是強大的無敵工具；進一步檢視就會發現，只看敏感度和特異度是不夠的，因為這沒有回答一個極為重要的問題：在檢驗結果是陽性的個案中，到底有多少人是真正的感染者？」

陳其邁要網友先看一下數據，截至4月23日，台灣的採檢送驗人數為59,026人，其中確診感染者有427人，這代表台灣的陽性率0.7%，不到1％。這還是採取嚴格標準（出現症狀加上旅遊史、接觸史等）。如果讓無症狀者也加入篩檢，這比率還會更低（盛行率會遠低於此）。

至於如果篩檢被檢驗出陽性，那實際染病的機率是多少呢？陳其邁說明，「假設我們有一個超級快速篩檢方法，敏感度與特異度都是99%，依台灣的數據，檢驗10,000個人，有100人確診染病：Q：當你被檢驗出是陽性者，最後確診是染病者的機率是？A：確診是染病者的機率：99/198＝50%」。

陳其邁進一步解釋，這又稱為陽性預測值Positive predictive value（PPV）。陽性預測值的意思是，篩檢出來陽性的人中，有多少人真的有病。陽性預測值50%的意思是說，如果你主動去接受快篩（所謂的大規模普篩），檢驗結果是陽性，但其實你只有50%機率是染病者，那麼有50%機會你其實沒有病。（若盛行率是萬分之一，PPV=1%）

陳其邁指出，台灣實際情形，如果盛行率僅有1%，但被篩檢出陽性的民眾，其實有1/2是健康者，換算成人數將高達22.7萬。他擔憂，「這個偽陽性結果，可能會引起巨大恐慌。因為沒有人敢認定你確實沒有感染，還是會被當作染疫者，必須接受住院觀察。這不僅造成整體醫療體系過度的負荷，學校、公司機關恐懼的衝擊，各公司機關實施分流上班甚至停班，更重創已經奄奄一息的產業…。」

陳其邁提到，另外的一種情況，其他國家的盛行率顯然比台灣高出許多，如紐約的盛行率約13.9%，那麼陽性率推算起來就會高到92%，因此就可能要進行普篩了，把社區內大部分的病例找出來。

陳其邁強調，所以在目前台灣的情況下，如果陽性個案數沒有大幅遽增，還是依照中央疫情指揮中心專家諮詢會議的通報指引，找出高風險的族群，並由臨床醫師來做整體判斷是否採檢為宜。

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