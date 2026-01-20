公寓電梯飄惡臭發現77歲男屍　受困底部遭「電梯反覆輾壓」10天

▲大樓電梯井。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

印度中央邦一棟高檔社區大樓傳出命案，有居民抱怨電梯傳出惡臭，迫使大樓管理物業找技術人員檢查，沒想到在電梯井中發現一具毀壞嚴重的腐爛男屍，死者是該大樓住戶，懷疑已經死亡10天。

住戶聞怪味報修 赫見失蹤老翁遺體

事件發生在博帕爾市郊區米斯羅德(Misrod)當地高級社區Chinar Dream City，在電梯井中發現的遺體為住在3樓的77歲男子普里塔姆(Pritam Giri Goswami)，他7日出門散步後突然失蹤。

普里塔姆的兒子報案後，警方與家屬多次嘗試尋找他，但是都沒有任何發現，沒想到後來有住戶抱怨電梯傳出惡臭，技術人員16日在電梯井底部發現遺體。

社區電梯常故障 住戶嘆應早點檢查

警方表示，男子的遺體因為一直在電梯底部不斷遭到擠壓，導致遺體毀壞情況十分嚴重，且高度腐爛，初步判斷死亡約為10至11天。目前警方正在調查男子死因，將因應驗屍結果採取下一階段行動。

居民抱怨，電梯門經常會在電梯轎廂不在的時候打開，故障已經好幾個月。死者兒子也傷心表示，「電梯6日就壞了，我以為父親不會搭那台電梯，如果有人早點來檢查，父親的遺體就不會毀壞這麼嚴重」。