國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

公寓電梯飄惡臭發現77歲男屍　受困底部遭「電梯反覆輾壓」10天

▲▼電梯井。（圖／CFP）

▲大樓電梯井。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

印度中央邦一棟高檔社區大樓傳出命案，有居民抱怨電梯傳出惡臭，迫使大樓管理物業找技術人員檢查，沒想到在電梯井中發現一具毀壞嚴重的腐爛男屍，死者是該大樓住戶，懷疑已經死亡10天。

住戶聞怪味報修　赫見失蹤老翁遺體

事件發生在博帕爾市郊區米斯羅德(Misrod)當地高級社區Chinar Dream City，在電梯井中發現的遺體為住在3樓的77歲男子普里塔姆(Pritam Giri Goswami)，他7日出門散步後突然失蹤。

普里塔姆的兒子報案後，警方與家屬多次嘗試尋找他，但是都沒有任何發現，沒想到後來有住戶抱怨電梯傳出惡臭，技術人員16日在電梯井底部發現遺體。

社區電梯常故障　住戶嘆應早點檢查

警方表示，男子的遺體因為一直在電梯底部不斷遭到擠壓，導致遺體毀壞情況十分嚴重，且高度腐爛，初步判斷死亡約為10至11天。目前警方正在調查男子死因，將因應驗屍結果採取下一階段行動。

居民抱怨，電梯門經常會在電梯轎廂不在的時候打開，故障已經好幾個月。死者兒子也傷心表示，「電梯6日就壞了，我以為父親不會搭那台電梯，如果有人早點來檢查，父親的遺體就不會毀壞這麼嚴重」。

更多新聞
更多新聞

快訊／黃國昌等6立委確定請辭
經典賽秘密武器曝光！　精準控制已投入使用
快訊／2台灣遊客失聯　火山口北側「疑似發現機體殘骸」
逆子課金打電玩！拿母給的錢買刀　冷血到令人毛骨悚然
快訊／賴清德不出席彈劾聽證會　32朝野立委將獨自撐場
蔥油餅夫妻死狀悽慘！逆子「剁豬肉式」亂刀狂砍　集中頭部刀刀見
快訊／雙屍命案　母女雙亡
馬克宏拒入和平理事會　川普威脅「課200%關稅」還酸：他快下
Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰：脫

搶匪踢鐵板！田徑女街頭自拍被奪手機　瞬間神速追回：惹錯人了

男手術前把手機交給妻保管　她好奇一滑「驚見多支偷拍少女片」

澳洲海灘發現19歲女屍　2男目睹她被「12隻野犬包圍」滿身傷嚇壞

神祕守護者！浪浪每天「癡守墓前」不肯走爆紅　家屬驚：沒養狗

懷孕期間再懷孕　年輕媽同時「自然產+剖腹產」生下差一周雙胞胎

主人收安親班照片　驚見博美「霸氣混進大狗團」網笑：牠才是老大

快訊／阿蘇直升機失聯　火山口北側「疑似發現機體殘骸」

公寓電梯飄惡臭發現77歲男屍　受困底部遭「電梯反覆輾壓」10天

iPhone這功能救人一命！　「車禍偵測」沒訊號也能自動呼救

2台灣人失聯！阿蘇火山口曾傳「砰」一聲　起飛前直升機檢查正常

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

快訊／阿蘇直升機失聯　火山口北側「疑似發現機體殘骸」

公寓電梯飄惡臭發現77歲男屍　受困底部遭「電梯反覆輾壓」10天

iPhone這功能救人一命！　「車禍偵測」沒訊號也能自動呼救

2台灣人失聯！阿蘇火山口曾傳「砰」一聲　起飛前直升機檢查正常

馬克宏拒入和平理事會　川普威脅「課200%關稅」還酸：他快下台了

阿蘇直升機失聯！手機曾發布「強烈撞擊通報」　2台灣人年齡曝光

尤金妮公主「決裂安德魯王子」！淫魔案成父女翻臉關鍵

快訊／熊本阿蘇火山觀光直升機失聯！　機上載2台灣乘客

亞馬遜隱世部落現身　2.1公尺巨箭「射穿胸腹」探險隊驚恐逃命

川普嗆奪格陵蘭！加拿大擬「與北約共同軍演」　NORAD軍機已進駐

中和轎車暴衝！「保齡球式」連撞1騎士卡車底　警民抬車搶救

去日本玩「結帳前1舉動」超貼心！店員一看好驚喜　網讚爆：學到了

快訊／運動部批SBL賽事誠信、場地安全疑慮　中華籃協4點聲明回應

大聯盟名記者點名！林詩翔銷魂變速球「讓人想起霍夫曼」

動力火車尾牙狂唱30場！　「吸金破7千萬」加碼老婆紅包：我的就是她的

肯德基原味蛋撻「超極酥」上市　感謝回饋「蛋撻買一送一」個人餐享1元蛋撻

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

南科營收衝2.26兆創新高　周邊預售買氣「腰斬再腰斬」

冬天常做的3個美肌地雷！洗太熱、只補霜都是錯

西門子宣布收購ASTER　強化PCB設計測試整合能力

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

美媒：台積電的美國時刻來臨　台灣矽盾將逐漸瓦解

阿蘇直升機失聯　手機曾發強烈撞擊通報

即／高市再提「台灣有事」　23日解散眾議院

台北飛關西！　捷星日本186人客機緊急降落

日本再發大雪警報：非必要勿外出

想放鬆結果更累　空服員曝飛行飲料大地雷

即／阿蘇直升機失聯　疑發現機體殘骸

高市豪賭政治生命　暗示「選輸就下台」

馬克宏拒入和平理事會　川普威脅祭200%關稅

野豬「脫北」遊盪南韓！　2個月後就地正法

逆子逃亡45小時只剩587元　雙親滿地鮮血揭他鬼扯供詞

逆子逃亡45小時只剩587元　雙親滿地鮮血揭他鬼扯供詞

新北市蘆洲區近日發生震驚社會的人倫慘劇，36歲廖姓男子疑因不滿父母每月僅給5千元零用錢，要求加碼遭拒後持刀弒親，造成雙親身中37刀死亡。廖嫌犯後展開逃亡，警方動員80名警力追緝，歷經約45小時，於19日晚間在新莊將人逮捕歸案；令人咋舌的是，嫌犯落網時身上僅剩587元，且其供稱的下手順序與警方鑑識研判出現落差。

偷吃被撞見　人妻把兒子推下樓摔死

偷吃被撞見　人妻把兒子推下樓摔死

蘆洲老夫婦雙亡　房東姪兒曾聽「吵架、女性喘息聲」

蘆洲老夫婦雙亡　房東姪兒曾聽「吵架、女性喘息聲」

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

濃霧奪命！　27歲工程師最後通話：爸我不想死

濃霧奪命！　27歲工程師最後通話：爸我不想死

印度電梯命案屍體博帕爾Pritam Giri Goswami

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

