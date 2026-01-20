　
國際

iPhone這功能救人一命！　「車禍偵測」沒訊號也能自動呼救

▲▼用手機,滑手機。（圖／CFP）

▲iPhone「車禍偵測」功能可能救人一命。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

日本阿蘇火山觀光直升機失聯前，乘客手機曾因偵測到強烈碰撞，自動通報消防單位，美國也有民眾從迪士尼樂園返家途中遭遇嚴重車禍，當場失去意識，所幸iPhone「車禍偵測」功能自動撥打911並通知緊急聯絡人，成功挽救性命。美媒《哈芬登郵報》撰文整理出這項特殊功能的原理與用途。

車禍偵測是什麼？

iPhone 14後續所有機型均配備這項安全功能，結合加速度計、陀螺儀、麥克風與氣壓計等感測器，偵測重大撞擊力道。

偵測到嚴重車禍時，iPhone會跳出警示並給予10秒反應時間。若使用者沒有關閉警示，或者手動撥打SOS緊急服務電話，手機會再次倒數30秒，隨後自動撥打緊急服務電話，並將定位資訊傳給救援單位。

即使在沒有訊號的偏遠地區，手機也能透過衛星發送求救訊息。如果使用者已新增緊急聯絡人，也會分享位置訊息，讓他們知道發生緊急狀況。

▼醫護證實經手多起案件，靠著「車禍偵測」功能及時趕抵現場。（示意圖／CFP）

▲▼車子,車窗,車禍,打破,示意圖。（圖／視覺中國）

醫護證實「可救人一命」

西奈山醫院（Mount Sinai hospital）護理師切蒂（Mia Cetti）表示，她親眼見證在緊急狀況下時間有多麼重要，「當一個人失去意識或無法溝通時，幾分鐘就可能決定生死。車禍偵測能夠在你無法求助時主動呼救，意義非常重大。」

擁有20年經驗的消防工程師查維茲（Antonio Chavez Jr.）也證實，已多次因為iPhone車禍偵測系統趕抵事故現場，「這項功能提供相當精準的GPS座標，讓我們能快速定位。」

儘管偶有誤報情況，但第一線救難人員一致認為，錯過真正緊急事故的風險遠大於誤報困擾。急救技術員克溫（Finn Kerwin）指出，「我們通常靠目擊者通報交通事故。如果車禍發生在鄉間地區，就可能被忽視。比起誤報，我更擔心漏掉真實事故。」

此外，克溫也提醒民眾善用「醫療卡」功能，記錄血型、過敏史等重要資訊，幫助醫護人員做出關鍵治療決策。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

車禍偵測iPhone救命緊急安全救援定位

