　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大寒通常是最冷的節氣。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「大寒」，也是最後一個節氣。命理師柯柏成表示，生肖屬「虎、蛇、猴、豬」就要迎接翻身起飛的機會；此外，屬鼠及豬的朋友第六感特別準，如有夢境可以記下來，裡面有小偏財的密碼。

柯柏成在臉書說，今年的大寒時間在1月20日凌晨3時59分52秒交節氣，農曆臘月初二，大寒是二十四節氣當中最後一個，接著就是立春過年，每年1月20日或21日前後，太陽到達黃經300度時為大寒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「大寒不寒，人馬不安」

柯柏成指出，《欽定授時通考》引《三禮義宗》：「大寒為中者，上形於小寒，故謂之大……寒氣之逆極，故謂大寒」，可以見得大寒的特性就是最冷的節氣。

柯柏成提到，所以古時農諺「大寒不寒，人馬不安」，四時運行就是這個道理，該冷就冷，如果該冷不冷，天地失序就會人馬不安，這是人類對於天地自然運行的學習經驗；即便現在科學到了現代這種程度，天氣預報乃至於自然災害，不要說是失準，都只能說相對的較高機率而已。

「虎、蛇、猴、豬」翻身起飛

柯柏成表示，到了蛇年的尾端，蛇年犯太歲的生肖這時候就有個轉運的契機，好好把握就可以將未來一年的運氣從谷底翻身，不是下列蛇年犯太歲生肖的朋友，也可以嘗試看看給自己一個轉運機會：

生肖虎：刑害太歲

生肖蛇：值（座）太歲

生肖猴：刑破太歲

生肖豬：正沖太歲

柯柏成說，以上的生肖就要迎接翻身起飛的機會，在大寒一直到2月5日立春前，最理想是大寒交節氣當天，去一個在住家附近、但很少特地去的地方，可能是小公園、特色咖啡廳、餐館等等，會觸發蝴蝶效應式的幸運事件，放慢腳步，觀察細節，並允許自己與環境和人產生微小的、善意的互動，點頭或讓路都算，所謂的「幸運事件」，很多時候是被充分注意和接納的偶然。

1、選擇一個感覺良好的時間，平日特意請假的午後也可以。

2、清空思緒，帶著「探索者」而非「消費者」的心態前往。

3、故意選擇一條從未走過，或很久沒走的側街、小巷，想很久但一直都沒去特色咖啡廳之類。

柯柏成指出，注意力重置：當去一個熟悉又陌生的地方時，大腦會從「自動導航模式」，前往切換到「主動觀察模式」，這樣會注意到更多細節、更多人、更多機會，甚至是圍牆縫裡冒出頭的小草，而這些在日常路徑上是被完全忽略的，不是吸引了幸運，而是睜開了看見幸運的眼睛，用奇門遁甲的術語就是吉方沐氣，現在我們不用這種古老艱澀的詞彙，套用最平常的用語就是如此簡單的開運法。

屬狗少當和事佬、屬馬三思而行

柯柏成寫道，大寒這個節氣裡因已到年末結算，屬狗的朋友易有替人揹責任，而產生無形壓力的狀況，立春前少當和事佬為人調解，一不小心還容易公親變事主；屬馬的朋友要注意因為丑月暗刑的影響，有很多事情原本自己覺得可以的，但實際都超出能力範圍，例如貸款買車之類的，要再三思而行。

柯柏成提到，屬鼠及豬的朋友第六感特別準，如有夢境可以記下來，裡面有小偏財的密碼，小小簽個幾張樂透有相當高的機率中獎。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
資生堂千金拚了！打造「芭比腰」半年動刀2次 激縮6吋S曲線全
估剩6℃！　最冷時刻要來了
淡水25歲汽修工騎車「直撞左轉車」　頭部重創亡
結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」...2人決定
讀名校是「特權」？她考上北一女才驚覺：全班只有我爸是工人
日媒回顧WBC經典戰役　台灣「攻守跑三拍子」被點名
今「大寒」！　4生肖翻身起飛
林宸佑也會怕！被聲押馬上乖乖　直播抖內金流藏玄機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送平台對帳單曝光　老闆哭了「飯捲一根淨利1塊」

估剩6℃！　最冷時刻要來了

今大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

賴清德「過往暖舉」曝　台大醫：他從不為自己辯白　

讀名校是「特權」？她考上北一女才驚覺：全班只有我爸是工人

鄧佳華有新身分！宣布拿到「街頭藝人」證照　表演項目曝光

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

挑戰寒流！　這波冷很久

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

《黑白大廚2》帥名廚解扣秀胸肌　意外撞臉羅時豐

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

外送平台對帳單曝光　老闆哭了「飯捲一根淨利1塊」

估剩6℃！　最冷時刻要來了

今大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

賴清德「過往暖舉」曝　台大醫：他從不為自己辯白　

讀名校是「特權」？她考上北一女才驚覺：全班只有我爸是工人

鄧佳華有新身分！宣布拿到「街頭藝人」證照　表演項目曝光

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

挑戰寒流！　這波冷很久

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

《黑白大廚2》帥名廚解扣秀胸肌　意外撞臉羅時豐

22歲溫班亞瑪站上全明星先發　躋身馬刺傳奇行列

女團成員「請假考學測」卻在上海出道！惹火粉絲：沒貢獻還佔名額

LIVE／台美關稅談定15%！行政院今早記者會　鄭麗君親自說明

道奇帕赫斯不打WBC　退出古巴隊專注大聯盟2026賽季

格陵蘭局勢升溫！芬蘭防長表態「維持派駐」　德國、挪威撤軍

候診單深不見底！每年「2時段」是感冒高峰　醫無奈揭原因

百億美元國家融資保證　九大行庫將組「國家隊」

獄中完婚卻被放生！婚後1年等不到妻探視...在監夫心寒提告恢單

微軟Copilot測試「Real Talk」模式　AI不再只會官腔回答

「第6代TOYOTA RAV4」歐洲售價不便宜！油電雙動力開始接單

【孤獨的背影】胖貓喬好位置等拍屁屁...結果阿嬤沒看到XD

生活熱門新聞

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

濕冷大寒1字頭凍3天

即／醫護界驚世夫妻　隱瞞疫情挨罰12萬

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

男生會意淫「女友的正妹閨蜜嗎？」　大票老司機曝真實想法

挑戰寒流！　這波冷很久

一上高鐵座位有人了　網見她1舉動傻眼

更多熱門

相關新聞

濕冷大寒1字頭凍3天

濕冷大寒1字頭凍3天

大寒將至，中央氣象署表示，今晚至明天（20日）強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，清晨低溫降至約15度，迎風面北東地區有局部大雨發生機率，預估這波會冷到23日（周五），北台灣下探10度。氣象專家分析，明起北台灣一早氣溫變一路下降，越晚越冷，強度相當接近寒流，且因水氣偏多，北台灣「冷得很有感」。

「大寒」3生肖絕地反攻

「大寒」3生肖絕地反攻

財神到！　4生肖要發了

財神到！　4生肖要發了

大寒將至！敲杯、除舊...3招轉運

大寒將至！敲杯、除舊...3招轉運

4生肖犯太歲　趨吉避凶先從4招做起

4生肖犯太歲　趨吉避凶先從4招做起

關鍵字：

柯柏成大寒生肖

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

台北大地主過世44年　1.4億土地充公

蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

美媒：台積電的美國時刻來臨　台灣矽盾將逐漸瓦解

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面