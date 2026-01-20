結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」...2人決定相守

▲巴西一對夫妻因參加廣播節目尋親，意外發現彼此竟是親兄妹。（示意圖／Pixabay）

巴西一對情侶阿德里亞娜（Adriana）與里安卓（Leandro）從交往到結婚近19年，育有一名女兒，原本過著平凡家庭生活，卻在一次尋親節目中意外得知，兩人竟是同母所生的親兄妹。消息曝光後震撼當地社會，但這對伴侶仍決定攜手走下去，不因血緣關係而分離。

根據《每日鏡報》（The Mirror）報導，阿德里亞娜自幼被母親瑪麗亞（Maria）遺棄，由父親撫養長大；里安卓則在8歲時被母親遺棄，由繼母帶大。兩人都知道母親名叫瑪麗亞，卻從未懷疑彼此可能來自同一人，只認為這是巴西常見的名字巧合。

阿德里亞娜曾離鄉工作並有過一段長達15年的婚姻，育有三名子女。婚姻破裂後，她返回聖保羅（São Paulo），並在20多年前與里安卓相識相戀，隨後同居，建立家庭。直到2014年，她為了尋找生母，向當地環球電台（Rádio Globo）的尋親節目《此刻就是時候》（The Time Is Now）求助，節目尾聲，一名女子來電表示自己有個失聯多年的兒子名叫里安卓。

聽聞節目轉述後，阿德里亞娜當場崩潰，直言：「我不敢相信你們告訴我的事，里安卓是我的丈夫。」她坦言害怕回家後對方不再愛她，「我真的非常愛他。」節目團隊隨後確認，兩人確實同為瑪麗亞所生。

專家指出，這類情況被稱為「遺傳性吸引」（Genetic Sexual Attraction，GSA），多發生於幼年分離、成年後重逢的親屬之間。由於缺乏成長期的親情連結，雙方可能以伴侶的方式產生情感。

儘管遭遇巨大衝擊，兩人仍向電台表示，會繼續以夫妻身分生活。阿德里亞娜說：「如果早知道結果會不同，但我們並不知道，我們只是相愛了。我們已經開家庭會議，告訴所有人，我們會繼續在一起。只有死亡能分開我們。」兩人也透露，並未責怪母親當年的離去，已多次聯繫對方，計畫未來會面。

▲阿德里亞娜與里安卓相識近20年，育有一女，直到參加尋親節目才驚覺竟為同母所生的親兄妹。（圖／翻攝自X，@MorbidKnowledge）

