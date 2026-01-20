　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」...2人決定相守

巴西一對夫妻因參加廣播節目尋親，意外發現彼此竟是親兄妹，消息震驚社會，也引發對「遺傳性吸引」現象的討論。（示意圖／Pixabay）

▲巴西一對夫妻因參加廣播節目尋親，意外發現彼此竟是親兄妹。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

巴西一對情侶阿德里亞娜（Adriana）與里安卓（Leandro）從交往到結婚近19年，育有一名女兒，原本過著平凡家庭生活，卻在一次尋親節目中意外得知，兩人竟是同母所生的親兄妹。消息曝光後震撼當地社會，但這對伴侶仍決定攜手走下去，不因血緣關係而分離。

根據《每日鏡報》（The Mirror）報導，阿德里亞娜自幼被母親瑪麗亞（Maria）遺棄，由父親撫養長大；里安卓則在8歲時被母親遺棄，由繼母帶大。兩人都知道母親名叫瑪麗亞，卻從未懷疑彼此可能來自同一人，只認為這是巴西常見的名字巧合。

阿德里亞娜曾離鄉工作並有過一段長達15年的婚姻，育有三名子女。婚姻破裂後，她返回聖保羅（São Paulo），並在20多年前與里安卓相識相戀，隨後同居，建立家庭。直到2014年，她為了尋找生母，向當地環球電台（Rádio Globo）的尋親節目《此刻就是時候》（The Time Is Now）求助，節目尾聲，一名女子來電表示自己有個失聯多年的兒子名叫里安卓。

聽聞節目轉述後，阿德里亞娜當場崩潰，直言：「我不敢相信你們告訴我的事，里安卓是我的丈夫。」她坦言害怕回家後對方不再愛她，「我真的非常愛他。」節目團隊隨後確認，兩人確實同為瑪麗亞所生。

專家指出，這類情況被稱為「遺傳性吸引」（Genetic Sexual Attraction，GSA），多發生於幼年分離、成年後重逢的親屬之間。由於缺乏成長期的親情連結，雙方可能以伴侶的方式產生情感。

儘管遭遇巨大衝擊，兩人仍向電台表示，會繼續以夫妻身分生活。阿德里亞娜說：「如果早知道結果會不同，但我們並不知道，我們只是相愛了。我們已經開家庭會議，告訴所有人，我們會繼續在一起。只有死亡能分開我們。」兩人也透露，並未責怪母親當年的離去，已多次聯繫對方，計畫未來會面。

阿德里亞娜（Adriana）與里安卓（Leandro）相識近20年，育有一女，直到參加尋親節目才驚覺竟為同母所生的親兄妹。（圖／翻攝自X，@MorbidKnowledge）

▲阿德里亞娜與里安卓相識近20年，育有一女，直到參加尋親節目才驚覺竟為同母所生的親兄妹。（圖／翻攝自X，@MorbidKnowledge）

延伸閱讀
蘆洲逆子弒親！為錢砍父母10多刀　慌張逃逸畫面全被拍
蘆洲老夫妻疑遭啃老兒殺害！死者表妹「1原因」起疑報警找鎖匠
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被點名別高估自己　「國民黨回應」Cheap大讚：變聰明了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」...2人決定相守

日本政府再發「國家級大雪警報」恐連下5天：非必要勿外出

川普組加薩和平理事會！「解決全球衝突」　克宮：普丁獲邀加入

無視封山硬闖富士山！中國男跌傷「走不了」出動救難隊　日網炸鍋

網購制服冒充空姐被抓！她求職遭詐騙...反獲免費空服員培訓

佛州迪士尼旁隨機殺人！　3遊客「車拋錨」遭29歲男槍斃

西班牙高鐵對撞「上修至39死」！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

24歲正妹大方認「有2個老公」！　3人行同居生活曝：每天一起睡

快訊／高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

川普緊盯加拿大！抱怨「防不住中俄」　擬強化加國邊境防禦

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」...2人決定相守

日本政府再發「國家級大雪警報」恐連下5天：非必要勿外出

川普組加薩和平理事會！「解決全球衝突」　克宮：普丁獲邀加入

無視封山硬闖富士山！中國男跌傷「走不了」出動救難隊　日網炸鍋

網購制服冒充空姐被抓！她求職遭詐騙...反獲免費空服員培訓

佛州迪士尼旁隨機殺人！　3遊客「車拋錨」遭29歲男槍斃

西班牙高鐵對撞「上修至39死」！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

24歲正妹大方認「有2個老公」！　3人行同居生活曝：每天一起睡

快訊／高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

川普緊盯加拿大！抱怨「防不住中俄」　擬強化加國邊境防禦

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」...2人決定相守

日本「最後2貓熊」1月底要回中國了　日迎54年來首次全境貓熊歸零

補蛋白質「吃錯東西」恐在補油　醫曝5大肉、豆類地雷食物

快訊／義大利傳奇設計師Valentino辭世　享耆壽93歲

曾算中柯文哲沒總統命！命理師示警2026「火上加火」　5大變數浮現

力積電突發重訊　美光授權DRAM製程「仍待確定」

中華奧會團結基金正式啟航！林鴻道、雷千瑩深入偏鄉撒希望種子

濕冷大寒1字頭凍3天　這波逼近寒流「冷得很有感」

PS5、Xbox、Switch 2全塞一起？玩家造「三合一主機」網驚呆

《黑白大廚2》冠亞軍賽後大合照最萌身高差　1、2季私下聚會照公開

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

國際熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

日本再發大雪警報：非必要勿外出

即／高市再提「台灣有事」　23日解散眾議院

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

富士山封山又被偷爬！中國男跌傷求救惹怒日網

沒拿和平獎！川普：不再有義務思考和平

偷吃被撞見　人妻把兒子推下樓摔死

被薯條淹沒　居民看2次才敢信

川普組「加薩和平理事會」　克宮：普丁獲邀加入！

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

川普打造「新聯合國」　多國證實已受邀

佛州迪士尼旁隨機殺人　3遊客遭29歲男槍斃

網購制服冒充空姐被抓！反獲免費空服員培訓

西班牙高鐵對撞39死　列車4天前才檢查

更多熱門

相關新聞

網購制服冒充空姐被抓！反獲免費空服員培訓

網購制服冒充空姐被抓！反獲免費空服員培訓

印尼一名23歲女子凱倫妮莎（Khairun Nisa）因遭遇求職詐騙落選航空公司招募，為隱瞞真相而購買「山寨制服」，假扮峇迪航空（Batik Air）空服員搭乘國內航班。事件發生過程遭民眾拍攝並上傳網路，事件雖引發航空安全疑慮，但其背後故事卻也觸動社會關注，凱倫妮莎最終更獲得Aeronef航空學院（Aeronef Indonesia）提供免費就學機會，開啟一段全新人生旅程。

40歲沒專長做什麼好？眾人狂推「3職業」超缺人

40歲沒專長做什麼好？眾人狂推「3職業」超缺人

一票人喊大學讀「1科系」超後悔：薪低工時長

一票人喊大學讀「1科系」超後悔：薪低工時長

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

明6縣市停水「最長10小時」　時間、區域一次看

明6縣市停水「最長10小時」　時間、區域一次看

關鍵字：

AdrianaLeandro周刊王

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

燉湯浪費了！白蘿蔔「1吃法」防癌最猛　營養師激推

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

基隆男車站遭列車撞擊　卡車底身亡

即／威力彩連24槓　下期6.3億！

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

爆Ella砸重金買15首S.H.E金曲版權！　前東家華研發聲曝內幕

即／醫護界驚世夫妻　隱瞞疫情挨罰12萬

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

更多

最夯影音

更多
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面