帶走國防機密30秒！黃國昌挨告洩密　律師：故意過失都逃不了

記者劉昌松／台北報導

民眾黨立委黃國昌19日參加立法院外交國防委員會秘密會議，因離席時帶走國防部1.25兆軍購資料遭到質疑，黃國昌解釋因資料不小心夾著，他「馬上走回外委會的會議室繳回，前後時間不到30秒」。民進黨市議員初選參選人張銘佑20日在律師陪同下，到台北地檢署告發黃國昌涉嫌洩漏國防秘密罪，律師詹晉鑒指出，法條規定故意、過失都逃不了。

▲民進黨市議員初選參選人張銘佑(左起)與律師詹晉鑒到北檢告發黃國昌涉嫌洩密 。（圖／記者劉昌松攝）

立法院外交國防委員會19日邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，由於全程採秘密會議，委員進入會場前都須繳交手機等電子設備放在「養機場」保管，也不能把任何資料帶出場。

民進黨立委林楚茵在會後透露，黃國昌從委員會帶走機密資料，還好第一時間「被追回」。立委沈伯洋表示，整個狀況是，黃國昌質詢完，王定宇召委立即要宣告，有哪些事情要注意不能洩漏等，但不知道為什麼黃國昌就一直往門口要走出去。

黃國昌則在臉書PO文，「離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料，不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧」。

「台派戰鬥機」張銘佑20日到北檢按鈴告發，指控黃國昌應遵守立法院對祕密會議的相關規則，黃國昌被抓到就用謊言掩蓋。律師詹晉鑒指出，黃國昌到底要攜出、洩漏給誰，還是要見習近平的時候，把這些文件交給中國大陸？如果是為了這個目的，就違反《國安法》，這是1到7年的重罪，黃國昌一直說是不小心帶出去的，就算不是故意，《刑法》第110條依然有過失洩漏國防秘密罪，故意過失都逃不了。