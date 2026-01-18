　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營台中內戰！協調後盧秀燕與江、楊首同框　媽媽市長話中藏玄機

記者游瓊華／台中報導

國民黨下屆台中市長人選之爭陷入膠著！立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔皆表態參選，雙方支持者日前更在臉書隔空交火，黨內協調至今未果。今（18）日適逢佛光山開山六十周年暨佛光緣美術館台中館開幕，台中市長盧秀燕與江啟臣、楊瓊瓔三人，在首輪協調破局後首度同框，現場互動引發關注。盧秀燕在會後語帶玄機地說：「希望兩位候選人在開了智慧、求了佛法後，能盡速協調成功。」這番話是否能化解黨內僵局，仍有待觀察。

▲盧秀燕,楊瓊瓔,江啟臣。（圖／記者游瓊華攝）

▲今（18）日適逢佛光山開山六十周年暨佛光緣美術館台中館開幕，台中市長盧秀燕與江啟臣、楊瓊瓔三人，在首輪協調破局後首度同框。（圖／記者游瓊華攝）

今天活動現場氣氛微妙，盧秀燕與被外界視為「姐弟」的江啟臣比鄰而坐，兩人不時交談；反觀另一位角逐者楊瓊瓔，座位卻被硬生生隔開了3、4個人，與盧、江兩人的熱絡形成對比。

▲盧秀燕,楊瓊瓔,江啟臣。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕會後也語帶玄機地說：「希望兩位候選人在開了智慧、求了佛法後，能盡速協調成功」。（圖／記者游瓊華攝）

針對16日首輪協調無共識，楊瓊瓔上午受訪時強調希望黨中央在第二次協調時，能訂出明確的初選辦法，一切依制度走。江啟臣則認為，年底還有市議員與里長選舉，基層普遍希望趕快底定人選，才能團結對外，不讓對手有見縫插針的機會。

面對兩名大將互不相讓，市長盧秀燕則展現圓融智慧。她表示，今天來到佛光山，大家都是來求佛法、求智慧，她也語帶玄機地說：「希望兩位候選人在開了智慧、求了佛法後，能盡速協調成功。」這番話是否能化解黨內僵局，仍有待觀察。

▲盧秀燕,楊瓊瓔,江啟臣。（圖／記者游瓊華攝）

▲今年適逢佛光山開山六十周年、星雲大師百歲冥誕之際，館方特別以「傳燈六十 百年仰望——星雲大師一筆字書法紀念特展」作為首展。（圖／記者游瓊華攝）

今年適逢佛光山開山六十周年、星雲大師百歲冥誕之際，館方特別以「傳燈六十 百年仰望——星雲大師一筆字書法紀念特展」作為首展，這也是星雲大師圓寂後，「一筆字」首次在台展出，其中「般若般羅密多心經」六十六條幅的鉅作，更是第一次呈現在國人面前，是大師年近九十所寫。歲序更新，法燈相續，希望透過展出，將星雲大師對人間的祝福，獻給大家！

此次展覽特別邀請多位追隨大師弘法逾三十年的中區信徒，提供大師親筆題贈的墨寶共同展出。這些作品不僅彌足珍貴，更是佛光山在台中深耕發展的重要見證，承載著師徒之情與法脈流眄深長。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

