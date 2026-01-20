　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寄一箱10kg衣服！他預約「郵局1服務」　驚艷推爆：體驗太好了

▲▼中華郵政郵差送信、送貨。（圖／記者賴文萱攝）

▲原PO用到府收件服務，大讚郵差超有耐心。（圖／記者賴文萱攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

除了儲匯業務，郵局現在還有提供不少其他服務。有網友日前表示，自己首次使用中華郵政的「到府收件」服務，整個體驗讓他忍不住大推。郵差服務過程細心又有耐心，和過往物流經驗差很多，「不想受氣的，一定要用用看郵局的服務！」貼文曝光後，意外掀起一票網友共鳴，紛紛留言力讚。

原PO在Threads上發文，預約了郵局的到府收件，體驗後整個大推，「寄了一箱長寬高140cm左右、10kg的衣服，收費$145，不知道行情如何，但覺得算合理。」

態度超好「居然先到等人」

接著他分享過程，一早接到電話，聽到很溫暖的聲音說「你好我是郵差」，問他是不是有約到府收件服務，並說自己已經在一樓等了。一想起過去遇過太多態度差的貨運司機，原PO對郵差瞬間很有好感，也意外直呼「居然願意先到等人」。

把東西搬下樓後，對方很細心地把物品放上推車，並確認好尺寸，將印出的托運單貼上箱子。收完費用後，郵差還耐心向他說明後續流程，離開前不忘向他與警衛道謝，「服務態度跟體驗實在太好了，除了i郵箱很方便外，要寄大型的到府收件也超棒超方便！」

大票也推「跨縣市隔天就到」

貼文引發共鳴，許多人也大推，「上次用過一次也是完全大推，而且跨縣市隔天就到了，比預期快非常多。」「台灣各地郵局一直都有很棒的人在為大家服務，包含志工，商品也不斷進化。跟我小時候印象中的郵局完全不一樣。」「郵局貨運服務真的不錯，還會打電話來確定。」

其中有網友驚呼，「印象之前查郵局到府收件要契約顧客，什麼時候開放的？真好！這價格很可以～」便有人熱心補充，該服務要上網預約，註冊就可以使用了，「搜尋ezpost，順帶一提一個包裹就可以上收。」

※本文獲原PO授權引用。

01/18 全台詐欺最新數據

460 1 1372 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

網路世界真真假假，而近年來流行網路交友，不過仍須注意風險與陷阱。就有一名男網友透露，在Threads看到一名正妹發起邀約唱歌團，開心的赴約，卻沒想到彼此廬山真面目曝光，讓他驚呼差太多。貼文一曝光，隨即被轉發，如今在臉書上也掀起大票網友討論。

郵局到府收件物流郵政包裹貨運Threads

