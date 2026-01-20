　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幼稚園曾咬女老師屁股　趙少康笑回：小時候就知老師屁股好看

▲鄭麗文20日出席趙少康新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭麗文20日出席趙少康新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

中廣前董事長趙少康今（20日）發表新書，回顧70多年的歲月，主持人王淺秋發表會上冷不防提到趙曾咬女老師屁股一事。趙少康說，當時他媽媽帶著他提著水果向老師道歉，但王淺秋是半夜時候問他這件事，「我只好說我小時候就知道女老師屁股長得好看」。而王淺秋則回應「所以韓院長看小腿，輕鬆多了」，讓現場的立法院長韓國瑜略顯尷尬。

趙少康20日在立法院發表新書，韓國瑜、立法院副院長江啟臣、國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召黃國昌、考試院前院長關中、台北市前市長郝龍斌、數名藍白立委、國民黨台北市議員、電視製作人王偉忠、作家張大春等都出席。

在韓國瑜致詞完後，王淺秋突說，她看完書有個疑問就是，為什麼趙少康在小學時候咬女老師屁股？趙聽聞後糾正王淺秋是幼稚園，並說當時他媽媽帶著他提著水果向老師道歉，「淺秋問我，我怎麼講，尤其是半夜的時候，我只好說我小時候就知道女老師屁股長得好看」。而王淺秋則回應「所以韓院長看小腿，輕鬆多了」，讓韓國瑜略顯尷尬。

鄭麗文致詞提到，她第一次見到趙少康是她讀大一時候，當時趙與行政院前院長謝長廷在台大舊體育館公開辯論，她則是謝的啦啦隊，結果萬萬沒想到，後來趙變成她的老闆；她認識趙這麼多年，4年多前趙少康說要選國民黨主席後，她想了很多輔選計畫跟想法，結果過完農曆年後趙說不選了，這是她人生唯一一次很生趙的氣。鄭麗文話還沒講完，趙少康指著江啟臣，鄭隨即開玩笑說：「這也是罪魁禍首嗎？不是，當事人之一。」

對於在書中寫到韓國瑜曾鼓勵選國民黨主席，趙少康會後受訪表示，他曾一度起心動念，但因為國民黨規定要擔任過中央委員或中央評議委員，所以他資格不足；後來江啟臣願意給他中央評議委員身分，殊不知又有一年黨籍的規定，接著江又致電向他表示，若一定要參選，可以開中常會改規定，但他不想國民黨為了他改規矩，所以就沒參選。

01/18 全台詐欺最新數據

