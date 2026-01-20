　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

百萬插畫家蓋彼突發「詭異動畫」　妞妞脫褲開腿讓粉絲不安

記者柯沛辰／綜合報導

「百萬人氣插畫家」蓋彼Gabi自2024年底至今停更動畫，讓忠實粉絲不解。直到昨天（19日），蓋彼才發文透露，主因是動畫男主角「建寶」的配音員因「某些因素」無法再幫忙配音，最近考慮利用AI重啟動畫更新。不過，貼文附上女主角「妞妞」詭異的脫褲開腿動畫，令無數粉絲疑惑，但蓋彼均未作出回應，引發熱議。

男主建寶配音員缺席　喪失作畫動力停更

蓋彼在臉書發文表示，負責「建寶」的配音員，2年多前因某些因素無法再幫她配音，但由於對方的聲音太特殊，即便找了很多人嘗試、維持動畫更新，始終都不對味。由於她對自己的動畫有所堅持，所以就喪失了作畫衝動，自此停更。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 插畫家蓋彼。（圖／翻攝自蓋彼臉書）

▲百萬插畫家蓋彼。（圖／資料照）

如今為何重新做動畫？主要是近日AI愈來愈發達，原先獨自一人必須扛下的工作量，可以在AI工具下輔助完成，或許能把更多劇本想法實現、加速完成。儘管目前AI對角色的一致性還是有很多的不足，「像妞妞動著動著就變另外一個人了」，但她會努力突破技術困難。

配音員方面，蓋彼也表示，會找其他配音員來嘗試，到時候還請大家多多包容，過渡期一定會有些詭異的地方，但一切會慢慢更好的，「希望成長過的蓋彼，能夠給大家新的原創內容，讓大家重溫建寶跟妞妞的可愛世界。」

女主妞妞脫褲開腿　詭異動畫讓無數粉絲困惑

不過，貼文附上的動畫，是女主角「妞妞」脫下褲子，隨後開腿面向螢幕前的網友，露出自己的內褲。許多粉絲一方面高興蓋彼重拾動畫，同時又不解詭異的動畫內容，紛紛留言：「決定開始色色了嗎？」、「脫褲子開腿是何意味？不知道想表達什麼」、「太突然了吧，之前不是這個作風」、「道理我都懂，但為什麼這影片是...」

還有粉絲擔心蓋彼是不是遇到什麼挫折跟刺激，「雖然不知道發生什麼事，不過如果是傷心的事，希望你能好好的走出來」、「會不會建寶配音員其實是男友，這樣能明白為何會喪失動力到停更這麽久，雖然一部分人只注意畫風，但還有一部分人更關心蓋彼」。

針對這些疑問，蓋彼均未回應，反而只針對少數粉絲說「其實沒有建寶故事一樣可以進行」、「或許妞妞也可以換個男朋友了」，親自回應：「這麼希望他們分手嗎？」、「也不是沒有考慮過」引發粉絲熱議。

▼蓋彼宣布重拾動畫，但不少粉絲擔心她的私下狀況。（圖／資料照）

▲▼百萬插畫家蓋彼真面目曝光。（圖／蓋彼提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
百萬插畫家蓋彼突發「詭異動畫」　妞妞脫褲開腿讓粉絲不安
不會選台北市長　鄭麗君：考古題回答超過10年了
太子集團「34神獸級豪車」拍賣　全球限量20台麥拉倫也在內
男童「爬上模型」小人國溫柔發聲！大票看怒了：家長不能管嗎
帶走國防機密30秒！黃國昌挨告洩密　律師：故意過失都逃不了
撿東西！遭進站區間車撞上　當場慘死
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
星巴克今起「大杯以上買一送一」
啃老逆子逃亡45小時只剩587元　雙親滿地鮮血揭他鬼扯供詞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／7縣市低溫特報　越晚越冷下探10度

這類肉品吃多不只傷腦！醫揭防腐劑風險：增乳癌、前列腺癌

北台灣「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下

哥哥自爆「在當手天使」他震驚喊怪怪的！全場狂讚：超偉大

環鄉自行車道達32.5公里全台少見　吉安斥資1千6百萬全面優化

今「大寒」把握15天轉運！　5顆熟鴨蛋能趕走壞運

男童「爬上模型」小人國溫柔發聲！大票看怒了：家長不能管嗎

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

月薪3萬6！他在傳產上班「年終17萬」　存款曝全傻眼：香到爆

皮蛇疫苗搶翻！彰化首推自費省萬元　長者寒夜排隊擠爆衛生所

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

快訊／7縣市低溫特報　越晚越冷下探10度

這類肉品吃多不只傷腦！醫揭防腐劑風險：增乳癌、前列腺癌

北台灣「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下

哥哥自爆「在當手天使」他震驚喊怪怪的！全場狂讚：超偉大

環鄉自行車道達32.5公里全台少見　吉安斥資1千6百萬全面優化

今「大寒」把握15天轉運！　5顆熟鴨蛋能趕走壞運

男童「爬上模型」小人國溫柔發聲！大票看怒了：家長不能管嗎

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

月薪3萬6！他在傳產上班「年終17萬」　存款曝全傻眼：香到爆

皮蛇疫苗搶翻！彰化首推自費省萬元　長者寒夜排隊擠爆衛生所

快訊／7縣市低溫特報　越晚越冷下探10度

這類肉品吃多不只傷腦！醫揭防腐劑風險：增乳癌、前列腺癌

iPhone「捷徑」怎麼用釣出大神！一鍵支付、自動叫床看這篇秒學會

支持者急捐20萬　簡舒培挨告違反《政治獻金法》獲不起訴

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

迎新年拋出行動訊號　陳亭妃公布「一馬當先」春聯

經典賽熱身賽程出爐！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

幕後／藍新北市長人選拚春節前拍板　侯友宜曾見李四川談選舉節奏

曾來台灣打過東超、外線命中率驚人　高雄海神補進全能中鋒奧迪傑

中國「辣椒段」又檢出致癌蘇丹紅　1.1萬公斤邊境銷毀

【朋友暫時登出】看到韓國帥哥後　她大腦直接重開機XD

生活熱門新聞

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

挑戰寒流！　這波冷很久

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

即／醫護界驚世夫妻　隱瞞疫情挨罰12萬

估剩6℃！　最冷時刻要來了

濕冷大寒1字頭凍3天

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

男生會意淫「女友的正妹閨蜜嗎？」　大票老司機曝真實想法

更多熱門

相關新聞

日本人在南韓「買瓶裝水」　酒精味嗆鼻嚇壞

日本人在南韓「買瓶裝水」　酒精味嗆鼻嚇壞

「韓國的水味道怎麼這麼奇怪？」日本一名職業插畫家近日飛往南韓參加朋友的行銷活動，卻在仁川機場便利商店誤把燒酒當成飲用水買下。

屋主開2200萬　「一個月後降520萬」還能殺

屋主開2200萬　「一個月後降520萬」還能殺

遊北海道「這樣吃哈密瓜」被罵！彎彎道歉了

遊北海道「這樣吃哈密瓜」被罵！彎彎道歉了

霸軒「雷雷男友MV」下架　小美：很喜歡這首歌

霸軒「雷雷男友MV」下架　小美：很喜歡這首歌

員警攻堅「妞妞」！他們想跑被堵哀號：警察過年不放假？

員警攻堅「妞妞」！他們想跑被堵哀號：警察過年不放假？

關鍵字：

蓋彼插畫家妞妞建寶

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

台北大地主過世44年　1.4億土地充公

美媒：台積電的美國時刻來臨　台灣矽盾將逐漸瓦解

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面