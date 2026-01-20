百萬插畫家蓋彼突發「詭異動畫」　妞妞脫褲開腿讓粉絲不安

記者柯沛辰／綜合報導

「百萬人氣插畫家」蓋彼Gabi自2024年底至今停更動畫，讓忠實粉絲不解。直到昨天（19日），蓋彼才發文透露，主因是動畫男主角「建寶」的配音員因「某些因素」無法再幫忙配音，最近考慮利用AI重啟動畫更新。不過，貼文附上女主角「妞妞」詭異的脫褲開腿動畫，令無數粉絲疑惑，但蓋彼均未作出回應，引發熱議。

男主建寶配音員缺席 喪失作畫動力停更

蓋彼在臉書發文表示，負責「建寶」的配音員，2年多前因某些因素無法再幫她配音，但由於對方的聲音太特殊，即便找了很多人嘗試、維持動畫更新，始終都不對味。由於她對自己的動畫有所堅持，所以就喪失了作畫衝動，自此停更。

如今為何重新做動畫？主要是近日AI愈來愈發達，原先獨自一人必須扛下的工作量，可以在AI工具下輔助完成，或許能把更多劇本想法實現、加速完成。儘管目前AI對角色的一致性還是有很多的不足，「像妞妞動著動著就變另外一個人了」，但她會努力突破技術困難。

配音員方面，蓋彼也表示，會找其他配音員來嘗試，到時候還請大家多多包容，過渡期一定會有些詭異的地方，但一切會慢慢更好的，「希望成長過的蓋彼，能夠給大家新的原創內容，讓大家重溫建寶跟妞妞的可愛世界。」

女主妞妞脫褲開腿 詭異動畫讓無數粉絲困惑

不過，貼文附上的動畫，是女主角「妞妞」脫下褲子，隨後開腿面向螢幕前的網友，露出自己的內褲。許多粉絲一方面高興蓋彼重拾動畫，同時又不解詭異的動畫內容，紛紛留言：「決定開始色色了嗎？」、「脫褲子開腿是何意味？不知道想表達什麼」、「太突然了吧，之前不是這個作風」、「道理我都懂，但為什麼這影片是...」

還有粉絲擔心蓋彼是不是遇到什麼挫折跟刺激，「雖然不知道發生什麼事，不過如果是傷心的事，希望你能好好的走出來」、「會不會建寶配音員其實是男友，這樣能明白為何會喪失動力到停更這麽久，雖然一部分人只注意畫風，但還有一部分人更關心蓋彼」。

針對這些疑問，蓋彼均未回應，反而只針對少數粉絲說「其實沒有建寶故事一樣可以進行」、「或許妞妞也可以換個男朋友了」，親自回應：「這麼希望他們分手嗎？」、「也不是沒有考慮過」引發粉絲熱議。

